Groitzsch

Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Dienstag in Groitzsch: In Fall eins fuhr ein 48-jähriger mit am Dienstag gegen fünf Uhr morgens seinem Ford auf der B 176 von Neukieritzsch nach Groitzsch. Etwa 2,5 Kilometer hinter dem zweiten Kreisverkehr kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und stieß mit dem Auto zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Zweiter Unfall mit Wildschwein bei Groitzsch am selben Tag

Am selben Tag, an gleicher Stelle – jedoch zu später Stunde – passierte es wieder: Ein Wildschwein rannte über die Straße und stieß mit einem Auto zusammen. In diesem Fall endete der Unfall für Tier tödlich. Der Autofahrer (41) blieb unverletzt. An seinem Toyota entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt.

Von LVZ/gap