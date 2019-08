Groitzsch

Eigentlich ist der kleine Groitzscher Weinberg am Südhang der Wiprechtsburg ein idyllisches Fleckchen, das oft von Spaziergängern aufgesucht wird, die Ruhe und Entspannung suchen. Doch jetzt mussten die Hobbywinzer des örtlichen Bürgervereins zum Schutz ihrer Pflanzen zu drastischen Maßnahmen greifen und den Weinhang einzäunen.

In den letzten Monaten kamen neben tierischen Räubern vermehrt auch ungebetene menschliche Besucher vorbei, die den Weinreben arg zusetzten und einen nicht unerheblichen Schaden anrichteten. So wurde von den Vereinsmitgliedern unter anderem ein dreistes Paar gestellt, das sich ausgiebig an den Trauben bediente.

Infotafeln beschädigt und Weinblätter gestohlen

Bereits im Frühjahr traten Vandalen alle vier Informationstafeln um und zuletzt verschwanden immer wieder in großen Mengen Blätter von den Pflanzen. „Mancher Weinstock wurde fast komplett entlaubt, sodass die Reben jetzt arg geschädigt ist. Die Trauben benötigen die Blätter für die Zuckerproduktion und das junge Holz reift ebenfalls nicht aus. Den richtigen Schaden werden wir wohl erst im nächsten Jahr sehen“, erklärt Udo Killmey von den Groitzscher Weinfreunden.

Ein Bild aus besseren Tagen: Hobbywinzer Udo Killmey auf dem Groitzscher Weinberg. Quelle: LVZ-Archiv

Etwa die Hälfte der 60 Weinstöcke seien vom Blätter-Diebstahl betroffen. Eine Dimension, die wohl kaum nur für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Nach Informationen eines Weinbauverbandes beläuft sich der Schaden zwischen 45 und 65 Euro pro Rebe, so die Winzer.

Gespritzte Blätter sind giftig

Dieses Problem war in den zurückliegenden Jahren in vielen Weingegenden immer häufiger zu verzeichnen, denn gefüllte Weinblätter gelten in anderen Ländern als Spezialität. Allerdings sind die Blätter gegen Schädlinge gespritzt, wie auch mehrere Hinweisschilder am Groitzscher Hang anzeigen. Ein Verzehr ist deshalb nicht zu empfehlen, warnen die Winzer. Falls nach dem Essen der Mahlzeit Vergiftungssymptome auftreten, sollte man sofort den Notarzt rufen.

Der Groitzscher Weinberg ist nun mit Bauzaun gesichert. Quelle: Olaf Becher

Lange haben die Vereinsmitglieder eine Lösung gegen den ausufernden Vandalismus gesucht und sich nun für eine vorübergehende Einzäunung des Geländes mit einem Bauzaun entschieden. „Unsere mühsame ehrenamtliche Arbeit im steilen Weinhang wird sonst weiter mit Füßen getreten oder wir müssen das Projekt letztendlich aufgeben“, ärgert sich Killmey. Erst im Spätherbst soll deshalb der Zaun wieder abgebaut werden.

Von Olaf Becher