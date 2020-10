Groitzsch: Ehemaliger Schulleiter Dietmar Herrmann gestorben

Groitzsch

Tausende von jungen Menschen in Groitzsch hat er mit seiner Arbeit beeinflusst. Rund 36 Jahre war er als Lehrer und Schulleiter in der Schusterstadt tätig. 2003 ging er von der damaligen Mittelschule in der Südstraße in den Ruhestand. Nun ist Dietmar Herrmann 75-jährig nach schwerer Krankheit gestorben. Er hinterlässt Ehefrau Gabriele sowie zwei Kinder mit Familien. Die Trauerfeier findet am 2. Oktober in der Frauenkirche statt.

Einschulung und Arbeitsplatz in der gleichen Einrichtung

1944 geboren, hatte Herrmann seinen späteren Arbeitsplatz schon als Kind kennengelernt – als Schüler, wobei sein Unterricht zunächst in der Außenstelle Altenburger Straße stattgefunden hatte. Später studierte er in Potsdam. Statt seiner Ambitionen auf sportlicher Schiene, die der junge Leichtathlet wegen einer Knieverletzung kurz vorm Abitur hatte aufgeben müssen, waren schließlich Physik und Mathematik seine Fächer. 1967 kehrte er an „seine“ Einrichtung zurück, die Polytechnische Oberschule „ August Bebel“.

Anzeige

Schulleiter – aber auch Ulk-Musiker

Nach der Wende wurde Herrmann 1990 stellvertretender Schulleiter. Als Sachsen wenig später die Bildungslandschaft neu strukturierte, rückte er zum Chef der Mittelschule auf. Die Konzentration von Fach- und Technikräumen aus den Außenstellen am Standort gehörte ebenso zu seinen Aufgaben wie spätere Modernisierungen, die Einführung der Computer im Unterricht und natürlich die 100-Jahr-Feier der Schule 2002. In der Freizeit spielte er unter anderem Volleyball und war an der Teufelsgeige „Bumm-Bass“ bei der Ulk- und Karnevals-Musiktruppe „Wiprechts Erben“ aktiv.

Seine Jobwahl hat Dietmar Herrmann nie bereut, er war gern Lehrer. „Es ist nicht ganz einfach. Aber wenn man damit zurechtkommt, ist es ein fantastischer Beruf“, sagte er an seinem letzten Tag vorm Ruhestand am 14. März 2003 – die Trennung vom Gebäude fünf Jahrzehnte nach der Einschulung. Als seine Frau Gabi zwei Jahre später die Arbeit als (stellvertretende) Kultur- und Sozialamtsleiterin aufgab, freute sich das Paar auf gemeinsame Zeit für Familie, Freunde, Kultur und Reisen, neben dem Engagement in Vereinen.

Bürgermeister würdigt Verstorbenen

Dann allerdings erkrankte Dietmar Herrmann schwer. Über Jahre zog sich sein Leiden hin. Am 8. September ist er gestorben. Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) würdigt den ehemaligen Schulleiter im Namen von Stadtrat und Stadtverwaltung in einer Anzeige im Amtsblatt: „In den Jahren seines Wirkens erwarb sich der allseits geschätzte und beliebte Pädagoge Respekt und Hochachtung bei Schülern, Eltern, Lehrkräften und Kommunalpolitikern. Dankbar halten wir sein Andenken in großen Ehren.“

Zur Trauerfeier am Freitag ab 14 Uhr werden sowohl Mitarbeiter der heutigen Oberschule als auch der Stadtverwaltung vertreten sein. In der Kirche sind, wie üblich in diesen Corona-Zeiten, die Abstände beim Sitzen einzuhalten. Und es muss eine Namensliste geführt werden, die nach zwei Wochen vernichtet wird, heißt es bei der Kirchgemeinde.

Von Olaf Krenz