Trotz angekündigter Ampelregelung blieb der Verkehr am Groitzscher Ortseingang Leipziger Straße von der Einschränkung eine Woche verschont. Nun ist wegen Arbeiten am Gasnetz die B-176-Fahrbahn nur einspurig zu befahren.

Groitzsch: Einengung mit Ampel am Ortseingang

