Groitzsch

In der aktuellen Pandemie-Situation haben die Zahlen zwar keine Relevanz. Doch künftig soll das neue Volkshaus in Groitzsch bei einer Konzertbestuhlung rund 420 Zuschauern Platz bieten. Während dann 360 im Saal frontal vor der Bühne sitzen, sind weitere 60 auf der Galerie möglich. Für ein Rockkonzert – ohne Stühle – gehe auch einiges mehr. Das sagte Michael Bracke, Diplom-Ingenieur Architekt und Büroleiter der Jenaer Filiale vom Planungsbüro Rohling AG (PBR), bei der Vorstellung des Entwurfs für die Sanierung und Modernisierung in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Unterstützt wurde er von Projektleiter Stefan Rabe sowie Nils Bergner.

Verschütteter Kern: Anbauten schon abgebrochen

Demnach soll das Volkshaus, das nach jahrzehntelanger Nutzung als Kultureinrichtung und Disco inzwischen schon etwa neun Jahre leer steht, „auf seinen Kern zurückgeführt“ werden. „Wir müssen langsam ausgraben, was verschüttet war in dem vielschichtigen und komplexen Objekt“, meinte Bracke im übertragenen Sinn. So wurden bereits vom in den 1870er-Jahren errichteten Gebäude die späteren Anbauten von den südlichen und westlichen Seiten abgebrochen. Ziel der Sanierung sei, ein nachhaltig schadenfreies Bauwerk zu schaffen.

Blick auf die Giebelseite im Süden, wo künftig (wieder) der Eingang sein wird. Nach dem Teilabriss von Anbauten ist das Volkshaus auf dem Groitzscher Schützenplatz winterfest gemacht worden und harrt der weiteren Arbeiten. Quelle: Mathias Bierende

Neue Dachkonstruktion statt Sisyphusarbeit

Mit Fotos machte Bergner auf die „Berglandschaft“ des Dachs und die Risse in der Konstruktion aufmerksam. Alle Balken und Bolzen einzeln zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um weitgehend Altes zu erhalten, sei eine Sisyphusarbeit. Die Ertüchtigung würde wohl mit circa 125 000 Euro zu Buche schlagen. Werde das Dach komplett ersetzt, sei bei einer Stahlkonstruktion mit rund 170 000 Euro zu rechnen. Eine Holzkonstruktion würde etwa 85 000 Euro kosten. „Da dürfte klar sein, womit wir planen“, so Bergner.

Holzbalken, Fußbodenheizung, Frischluft

Zumal dies bei der vorgesehenen Öffnung des Dachs im Inneren – keine eingezogene Decke – positive Effekte mit sich bringt, fügte Rabe hinzu. „Wir zeigen die Holzbalken, das sieht gut aus. Wir verbessern den Raumklang. Und das Ganze hat Einfluss auf das Klima im Saal, auf den Wohlfühlcharakter.“ Für die richtige Temperatur im Saal soll per Brennwerttechnik eine Fußbodenheizung sorgen, weitere Räume erhalten Flächenheizungen. Auch eine Frischluftzufuhr werde installiert, „ohne Zug“, so Rabe weiter.

Foyer hier, neuer Anbau mit Glasfuge dort

Der Eingang an der Südseite soll in ein Foyer führen, das mit breiten, dann geöffneten Türen auch als Saalerweiterung genutzt werden kann. Darüber werden Technikräume und die Belüftung installiert. An der Nordseite, dem Schützenplatz abgewandt, wird es einen neuen Anbau geben, der unter anderem Funktionsräume, Garderoben und eine Cateringküche aufnimmt. Die Verbindung beider Bauteile übernimmt eine Glasfuge über den Fluren, wodurch Licht beim „Lustwandeln“ in den Pausen vorhanden ist, erklärte Rabe.

Bauantrag in etwa drei Monaten stellen

Er geht davon aus, dass die Entwurfsplanung Ende Februar 2021 abgeschlossen wird. Dann kann der Bauantrag eingereicht werden. Das Investitionsvolumen liege, aufgrund des seit 2018 weiter gestiegenen Baukostenindex, je nach Ausführung zwischen 5,3 und sechs Millionen Euro. Laut Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) geht es für Groitzsch um netto rund fünf Millionen Euro, wegen der Anrechnung der Mehrwertsteuer. Der größte Teil soll über Fördermittel finanziert werden. Momentan gehe die Kommune von 1,83 Millionen Euro Eigenanteil aus, der in den städtischen Haushalten bis zum erhofften Bauabschluss 2023 bereitgestellt werden muss.

Von Olaf Krenz