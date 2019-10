Groitzsch: Falsche Beschilderung in Wohngebiet

Groitzsch

Den Schilderwald auf den deutschen Straßen auszudünnen, haben sich schon viele Akteure und Behörden auf die Fahnen geschrieben. Eine solche Aktion in Groitzsch hat allerdings am Freitag ein Problem ausgelöst. Zunächst ein verwaltungstechnisches, praktische Schwierigkeiten möge es nicht geben, wird gehofft. Vorzeitig und damit ohne Genehmigung wurde die einschränkende temporäre Beschilderung der Bauphase an den Zufahrten zum Wohngebiet Schiefer Weg/Pödelwitzer Bogen entfernt.

Tatsächlich war der 11. Oktober zunächst für die Verkehrsfreigabe avisiert gewesen, bestätigt Sylvia Benndorf, die im Rathaus der Schusterstadt für das Verkehrswesen verantwortlich zeichnet. Allerdings musste der Termin um drei Wochen verschoben werden. Was bedeutet, dass wegen fehlender Zustimmung von Behörden weiterhin Einschränkungen gelten müssen.

Okay des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr fehlt

Unter anderem hängt die Ausfahrt vom Schiefen Weg auf die Zeitzer Straße ( Staatsstraße 65) vom Okay des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ab. Und für Lkws ist der Bereich wohl eine Sackgasse ohne gute Wendemöglichkeit.

Die Einfahrt zum Wohngebiet Schiefer Weg/Pödelwitzer Bogen über den Holzetweg. Quelle: Olaf Krenz

Für die Fahrbahnen im Gebiet wird die Stadt künftig als Straßenbaulastträger fungieren. Vorerst ist aber als Bauherr Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) verantwortlich. So lange kein Verkehrsunfall passiert, ist alles in Ordnung, wenn aber doch, ist Streit vorprogrammiert. Was momentan zu sehen ist, ist die künftige Beschilderung, die aber noch nicht gültig ist. Eine Ersatzbeschaffung für die vorzeitig abgebauten Verkehrsschilder war am Freitag nicht möglich.

Entsprechende Firmen sind weitgehend ausgebucht: Mit den Herbstferien wird vielerorts bei Straßenarbeiten zugelegt. Erst am Montag kann deshalb wohl der Bau-Zustand wiederhergestellt werden. Und der soll bis zum 4. November bleiben, dem neu angesetzten Termin für die Verkehrsfreigabe.

Wohngebiet Schiefer Weg/Pödelwitzer Bogen entstand auf Gelände des früheren Betriebes Holzet

Das Wohngebiet Schiefer Weg/Pödelwitzer Bogen entstand zum großen Teil auf dem Gelände des früheren Betriebes Holzet. Das Areal ist ein von der Mibrag geschaffenes Ausweichquartier für umgesiedelte Pödelwitzer, die vor dem anrückenden Braunkohlentagebauund der vor Jahren wohl noch größeren Gefahr der Abbaggerung ihres Dorfes auswichen. Inzwischen konnten aber auch andere Häuslebauer zum Zuge kommen. Ursprünglich sollte der Straßenbau hier schon im Vorjahr abgeschlossen sein.

Von Olaf Krenz