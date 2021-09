Groitzsch: Germania Auligk weiht Rasenplatz und Turnhallenanbau ein

Groitzsch

Erst die Sanierung der Freigeländes im vergangenen Jahr, nun die Fertigstellung des Anbaus für die Umkleidekabinen: Der Stadt Groitzsch ist ein weiterer Baustein beim Umbau der Sportanlage Auligk/Kleinprießligk gelungen. Und das ist am Wochenende ausgiebig gefeiert worden. Zum einen mit einer Eröffnung, zum anderen mit ersten sportlichen Wettbewerben.

Selbst Landrat Henry Graichen ließ es sich nicht nehmen, der Heimstatt des SV Germania Auligk einen Besuch abzustatten und gemeinsam mit dem Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (beide CDU) am Sonntag die Kreisliga-Fußballpartie zwischen Auligk und Groitzsch anzustoßen. „Nach der langen Auszeit ist es wichtig, den Sport wieder anzukurbeln“, machte Graichen nach der Corona-Pause deutlich. Um so schöner sei es, dass in den vergangenen Monaten alles daran gesetzt wurde, bessere Bedingungen zu schaffen. „Sport hält gesund“, ergänzte der Landrat und rief ein dreifaches „Sport frei“ aus.

Ohne Sportler Vorhaben nicht zu stemmen gewesen

Dem schloss sich Rathauschef Kunze an. Er hob nicht nur hervor, dass es ohne Leader-Fördermittel nicht gegangen wäre, sondern lobte vor allem das riesige Engagement des Vereins. „Ohne die Sportler wäre das ganze Vorhaben nicht zu stemmen gewesen.“ Weshalb es sich Kunze nicht nehmen ließ, gleich ein Fass Freibier zu spendieren.

Henry Graichen und Maik Kunze stoßen das Kreisliga-Derby an. Quelle: Mathias Bierende

Schon am Freitag und Sonnabend wurde der sanierte Sportkomplex genutzt, spielten Mannschaften mehrere Altersklassen Fußball. Am Sonntag dann standen nach dem Frühschoppen drei Volleyball-Teams zur Dorfmeisterschaft auf dem neuen Rasenplatz, zudem wurde das Kreisliga-Derby am frühen Nachmittag angepfiffen.

Drei Volleyball-Teams haben die Dorfmeisterschaft auf dem neu angelegten Feld für ihre Sportart ausgetragen. Quelle: Mathias Bierende

Leader-Fördermittel für zwei Bauabschnitte

Zwei Bauphasen gab es bislang bei der Sanierung und dem Umbau der Sportanlage. So wurde bereits im vergangenen Jahr der Fußballplatz verlegt, neu begrenzt und nach allen Seiten hin begradigt. Zudem bekam er einen neuen Rasen. Und das Volleyballfeld wurde neu angelegt. Mit rund 280 000 Euro schlug allein dieser Bauabschnitt zu Buche, allerdings konnte Groitzsch auf rund 200 000 Euro Leader-Förderung zurückgreifen.

Ebenso viel Geld floss für den zweiten Bauabschnitt – den neuen Anbau an die Turnhalle. Dieser war nötig geworden, weil der bisherige zum Teil auf Privatgelände gestanden hatte. Und der Eigentümer hatte seine Zustimmung zur Umnutzung versagt; der Trakt war einst Sportgaststätte mit Küche gewesen und sollte Umkleidekabinen erhalten.

René Bischoff (v. l.), Henry Graichen und Maik Kunze schneiden die Torte an. Quelle: Mathias Bierende

Neues Vereinsheim heißt „Makko’s“

Weshalb sich die Stadt entschlossen hatte, den ursprünglichen Gaststättenbereich abzureißen und für den Umkleidekomplex etwas Neues zu errichten – komplett auf kommunalem Grundstück. Und genau bei diesen Bauarbeiten war die Hilfe von Seiten des Vereins unerlässlich. „Wir haben in mehreren Arbeitsgruppen gewerkelt und gemacht und getan“, erzählte Fußball-Chef und Trainer Raik Hiller bei der Eröffnung. Das habe über die Zeit sehr gut funktioniert.

Dennoch schlägt der zweite Bauabschnitt mit rund 450 000 Euro zu Buche. Trotz der rund 200 000 Leader-Euro blieben also noch reichlich Kosten für die Kommune. Der Verein allein hätte das alles bei Weitem nicht aufbringen können. „Die Stadt und die Förderprogramme haben uns sehr geholfen“, betonte Germania-Chef René Bischoff. Das neue Vereinsheim habe mittlerweile auch einen neuen Namen bekommen: „Makko’s“ heißt es nun – und erinnert damit an die Vereins-Ikone Klaus „Makko“ Steinkopf.

Sporthalle soll noch eine Verjüngungskur erhalten

Allerdings ist noch immer nicht Schluss beim Umbau. „Wir haben noch viel vor“, hieß es von den Sportlern. Im nächsten Schritt soll die etwa 90-jährige Turnhalle eine Verjüngungskur bekommen. Groitzsch hofft hierfür erneut auf Fördermittel.

Von Julia Tonne/Mathias Bierende