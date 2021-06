Groitzsch: Großstolpener See erhält mehr Sanitär-Komfort

Groitzsch/Großstolpen

Nach der Badesaison soll am Großstolpener See eine neue barrierefreie Toilettenanlage errichtet werden. Dazu vergab der Stadtrat Groitzsch den Auftrag an die Firma Hering Sanikonzept aus dem nordrhein-westfälischen Burbach. Deren Angebot belief sich auf 149 315 Euro, womit es um einiges günstiger als die ihrer drei Mitbewerber ist. Im November soll der Ersatzneubau über die Bühne gehen und für mehr Komfort sorgen.

FDP-Stadtrat Dieter Hager regte in diesem Zusammenhang an, den Termin für die Lieferung und Montage angesichts der aktuellen Lieferengpässe in der Baubranche festzuschreiben. „Heutzutage ist es leider so, dass bestellte Ware nicht immer gleich geliefert wird. Deshalb sollten wir vorausschauend denken und den Termin vertraglich verankern.“

Toilettenhäuschen aus Überseecontainern

Das bestehende Toilettenhäuschen am See war 1999 aus mehreren Überseecontainern gebaut worden. Mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen, muss es dringend ersetzt werden, waren sich die Stadträte einig. Die Anlage werde abgebrochen, dann werden Medienleitungen angepasst, Streifenfundamente hergestellt und die neue Edelstahltoilette als Fertigmodul aufgesetzt.

Gefördert wird die Anlage mit 85 Prozent aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Das GRW ist seit 1969 das zentrale Instrument der regionalen Wirtschaftspolitik in Deutschland, um strukturschwache Regionen zu unterstützen und Standortnachteile auszugleichen.

Für die Toilettenanlage am Badebereich des Großstolpener Sees soll es einen Ersatzneubau geben. Die Stadt Groitzsch plant mit Tourismus-Fördermitteln. Quelle: Olaf Krenz

See Großstolpen gewinnt an Bedeutung

Für die Naherholung und den Tourismus gewinnt der Landschaftssee Großstolpen immer weiter an Bedeutung, stellte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) fest und sieht deshalb eine große Notwendigkeit, die alte Sanitär-Anlage zu ersetzen. „Auch vor dem Hintergrund, auf dem Parkplatz künftig Stellplätze für Wohnmobile auszuweisen“, heißt es im Stadtratsbeschluss. Damit wolle man die Attraktivität des Leipziger Neuseenlandes weiter stärken.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Haase