Groitzsch: Hakenkreuz an Hauswand geschmiert

Groitzsch

In Groitzsch wurde eine Hausfassade an der Turmgasse mit einem Hakenkreuz besprüht. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Sonnabend gegen 22.30 bis Sonntag gegen 9 Uhr an. Durch Unbekannte wurden ein Hakenkreuz in der Größe von etwa einem Meter mal 0,8 Meter sowie ein Schriftzug gesprüht. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ