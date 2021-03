Groitzsch: Hausarzt-Impfung im Modellprojekt startet am Montag

Groitzsch

Die aufgestaute Hoffnung auf Corona-Impfungen in Groitzsch soll sich nun ab Montag erfüllen. Hausarzt Dr. Marcus Winter hat am Freitag das sehnlichst erwartete Serum erhalten. Angekündigt worden war das schon für mehrere Tage zuvor, sodass inzwischen mehr als 250 Termine für die Praxen des Mediziners in Neukieritzsch, Lobstädt und eben der Schusterstadt eingetragen wurden. Winter wurde für ein sächsisches Pilotprojekt ausgewählt, bei dem Senioren über 80 Jahre von Hausärzten immunisiert werden.

Arzt und Senioren froh über Impfstart vor Ort

In der ursprünglichen Mitteilung des Sozialministeriums an die LVZ war vom Vakzin Moderna die Rede gewesen. „Der steht aber nicht zur Verfügung“, sagt Winter jetzt. Er hat Astrazenica erhalten. Mögliche Bedenken will er zerstreuen. „Das ist ein hervorragend wirksamer Impfstoff“, wirbt er um Vertrauen. „Ich würde mich selbst damit impfen lassen, weil er einen Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung und dem Tod durch diese darstellt.“ Er ist froh, endlich loslegen zu können. „Einige Senioren haben geweint, dass sie endlich einen Termin erhalten haben.“

Groitzsch unterstützt nicht mobile Senioren

Indes betonte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend, dass die Verwaltung den älteren Frauen und Männern ein Hilfsangebot unterbreitet hat. In persönlichen Schreiben war dem Personenkreis über 80 Jahre Unterstützung zugesagt worden, wenn sie nicht aus eigener Kraft sowie mit Hilfe von Verwandten und Freunden einen Impftermin buchen können. Auch ein Transport könne für die Gruppe mit Priorität 1 ermöglicht werden. Zwar prüfe das Deutsche Rote Kreuz derzeit den Einsatz mobiler Impfteams für die Kommunen. Doch werde für Groitzsch kein vordringlicher Bedarf eingeschätzt, weil Dr. Winter mit Impfungen startet.

Bemühungen um Teststation in Groitzsch

Die Errichtung eines Testzentrums für die Schusterstadt wird ebenfalls abgewogen, so der Bürgermeister. „Noch aber stellen bürokratische Hürden – wie etwa die erforderliche Hilfe eines sogenannten Dritten, etwa des DRK – das größte Hindernis dar.“ Ohne einen solchen Organisator würde die Stadt auf den Kosten sitzenbleiben. Zumindest hat Groitzsch derzeit zwölf Personen für die Schulung zum Tester beim DRK angemeldet, diese solle zügig durchgeführt werden. Die Teststation soll im Foyer des Kinos eingerichtet werden. Ein genauer Termin für die Öffnung könne allerdings noch nicht genannt werden.

Von Olaf Krenz