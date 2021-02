Klara und Horst Fechner feierten vor wenigen Tagen ihre eiserne Hochzeit in Groitzsch – mitten im Lockdown. Ihr Kennenlernen fiel in eine ähnlich turbulente Zeit: Damals waren viele Gaststätten wegen der Ausbreitung der Kinderlähmung geschlossen.

Im Lockdown - Zwei Wünsche zum Eisernen Ehejubiläum in Groitzsch

