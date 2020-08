Groitzsch: Lieferung des Tanklöschfahrzeugs verzögert sich

Groitzsch

Die Freiwillige Feuerwehr Groitzsch muss offensichtlich länger auf ihr neues Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 warten. Statt im Dezember kann die Schwerpunktwehr das Auto wohl erst im Juni 2021 in Empfang nehmen. Das hat der Hersteller mitgeteilt, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) in der Stadtratssitzung. Als Grund habe die Firma Albert Ziegler aus Giengen an der Brenz ( Baden-Württemberg) Schwierigkeiten bei ihren Zulieferern angegeben.

Preis bei fast 362 000 Euro

Den Auftrag hatte der Stadtrat Anfang Dezember 2019 erteilt, nachdem die Gemeinde Neukieritzsch eine Sammelbestellung mit fünf Fahrzeugen für vier Kommunen organisiert hatte. Für sein Komplettpaket mit den zwei Losen Fahrgestell/Aufbau sowie Beladung muss Groitzsch laut Beschluss fast 362 000 Euro zahlen, wobei die Stadt einen Landeszuschuss von 258 000 Euro einsetzen kann.

Hersteller zu Kurzarbeit gezwungen

Das Geld muss Groitzsch nun fürs nächste Jahr „aufheben“. Aufgrund der Corona-Einschränkungen hatten zahlreiche Lieferanten der Firma Ziegler ihre Produktion heruntergefahren beziehungsweise ganz eingestellt, informierte diese. Weil damit die verlässliche Materialversorgung nicht mehr gewährleistet war, musste der Giengener Betrieb Mitte April in Kurzarbeit gehen. Dadurch komme es zu etwa sechs Monaten Verzögerung.

Wehr Großstolpen muss ebenso warten

Neben den Groitzscher Kameraden sind von der Terminverschiebung auch die Großstolpener Brandschützer betroffen. Sie sollen das TLF 16/25 vom Baujahr 1998 übernehmen, das im Depot zwischen Altenburger und Schusterstraße vom neuen TLF 4000 ersetzt wird.

Von Olaf Krenz