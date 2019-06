Groitzsch

So eine prachtvolle Kulisse: Um die 1000 Besucher kamen am Freitagabend zur Ruine der Groitzscher Wiprechtsburg, um ein ganz besonderes Theaterspektakel zu erleben. Der Hort hatte zur Sonnenwendfeier eingeladen – und die wird traditionell mit einem bunten schauspielerischen und tänzerischen Programm verbunden. Der „ Hexennebel im Zauberland“ lockte zahlreiche Neugierige.

Frei nach Schriftsteller Alexander Wolkow

Die mit großem Engagement von den Erst- bis Viertklässlern präsentierten Stücke waren so manchem Gast sicher gut vertraut. Schließlich wurden dafür die Bücher des russischen Schriftstellers Alexander Wolkow (1891 bis 1977) genutzt. Der landete schon vor Jahrzehnten mit seinem Buch „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ und den folgenden Bänden wahre Bestseller. Wer in der DDR aufgewachsen ist, dem dürften die Geschichten wohlbekannt sein. Und so gab es beispielsweise ein Wiedersehen mit Urfin und seinen Holzsoldaten oder mit Scheuch, der Vogelscheuche.

Zur Galerie Mit der Aufführung „Der Hexennebel im Zauberwald“ entführten die Groitzscher Hortkinder in die Welt von Urfin und dem Scheu.

„Das ist heute schon unsere 22. Veranstaltung“, verriet Hortleiterin Siegrun Jentsch. Da mit den Aufführungen auch mal pausiert wurde, könne man schon auf eine mittlerweile 25-jährige Tradition zurückblicken. „Damals hatte uns der Direktor der August-Bebel-Schule an die baldige Sonnenwendfeier erinnert, und dann wurde schnell etwas Passendes aus dem Boden gestampft.“ Die Premiere war eher eine im Kleinformat, doch die mit vielen Tänzen verbundenen Veranstaltungen wuchsen über die Jahre immer schneller. „Das alles wurde dann zum Selbstläufer, heute machen 240 Kinder mit, das ist fast die gesamte Grundschule“, so Jentsch. Das diesjährige märchenhafte Thema sei schon vor einem Jahr „festgeklopft“ worden, im September war dann klar, wer was aufführt.

Großer Fundus an Kostümen und eigene Choreografien

Das Vorbereitungsteam kommt aus dem Hort, vor allem die größeren Kinder hätten sich viele Tänze selbst ausgedacht. Für rund 15 Kinder gab es größere und kleinere Hauptrollen. Längst könne man aus einem großen Fundus an passenden Kostümen schöpfen, der über die Jahre gewachsen ist. „Trotzdem muss natürlich vieles nachgenäht und an jedes Kind individuell angepasst werden“, weiß die Hortleiterin. „Da kommt kaum etwas von der Stange.“ Und so habe sich ein riesiges Spektakel entwickelt, das längst zu einem Alleinstellungsmerkmal geworden ist. „Wir haben hier ja auch ein wunderschönes Ambiente, die Burg ist dafür einfach super geeignet.“

Spenden werden für Möbelkauf genutzt

So manche Nuss zu knacken gab es bei den Proben. „Wir wollten einen fliegenden Teppich auf einen Bollerwagen bauen, doch das funktionierte nicht so richtig.“ Aber auch dieses Problem wurde dann gelöst, so liefen zwei Kinder kurzerhand als fliegende Teppiche durch die Szenerie. Die Organisatoren können schon seit vielen Jahren auf einen bewährten Stamm an Unterstützern setzen. So auf das Technikteam um Benny Gottschalk. „Die wissen ganz genau, was sie wo aufbauen müssen“, freut sich Jentsch. Die zahlreichen Gäste zeigten sich begeistert - und stopften eine Menge Geld in die aufgestellten Sammelboxen. „Das Geld sammeln wir für den Kauf von Mobiliar, denn wir brauchen noch ein paar Tische für draußen.“

