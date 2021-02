Groitzsch: Motorradunfall auf Friedrich-Ebert-Straße

Groitzsch

Am Dienstagnachmittag ist es in Groitzsch zu einem Motorradunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Kreuzung mit der Südstraße gekommen. Ein Mercedes-Fahrer fuhr auf der Südstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-Jähriger auf einer MZ ETZ 150 von der B 176 kommend auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Altengroitzsch. Der 65-jährige Autofahrer missachtete wahrscheinlich die Vorfahrt des Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei.

Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den PKW-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von kr