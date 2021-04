Groitzsch: Neue Eiszeit im Großstolpener Eiscafé „di Lago“

Groitzsch/Großstolpen

Mit den längeren Tagen und der Frühlingssonne kehrt auch der Appetit aufs Eis zurück: Erdbeer, Vanille, Stracciatella, Mango, Pistazie, Mohn, Heidelbeere und Kokos-Sorbet. Der Groitzscher Gelatiere, „Eismacher“, Enrico Mieding und Heike Schümichen vom Eiscafé „di Lago“ setzen in dieser Saison wieder auf die bewährte Mischung aus gefrorenen Klassikern und kreativen Eigenmarken. Ihre 14 Eissorten, die fast täglich wechseln und variieren, sehen zum Anbeißen aus und stellen die Kunden aus dem Bornaer, Leipziger, Altenburger und Zeitzer Raum vor die Qual der Wahl.

Umbau mit italienischem Blau

Nach fast fünf Monaten Lockdown präsentieren die Groitzscher ihr „di Lago“ im neuen Look. Blau ist es innen geworden, italienisches Blau, passend zum mediterranen Ambiente, das an Sonne und Meer erinnern soll. „Wir haben die Räume vollkommen entkernt und neu gestaltet, alles in Eigenleistung“, sagt Schümichen und erinnert an anstrengende Zehn-Stunden-Schichten.

„Es ist mehr als ein Umbau geworden, fast eine Art Neubau.“ Der Eingangsbereich mit Theke und digitaler Eiskarte bekam ein völlig neues Gesicht. Ebenso rückte ihr Fotostudio von der sonnendurchfluteten Südseite in den dunkleren, hinteren Bereich. Dafür wurde an dessen Stelle ein neuer Gastraum geschaffen.

Umsatz um die Hälfte gesunken

Ihre kühlen Leckereien dürfen Enrico Mieding und Heike Schümichen derzeit nur zum Mitnehmen verkaufen. Die Corona-Bestimmungen lassen Gaststättenbesuche nicht zu. Das ist bitter für sie. Denn schon im vergangenen Jahr büßte das Paar etwa die Hälfte seines sonstigen Umsatzes ein. „Wir sind nun mal kein klassischer Straßenverkauf, wo man im Vorbeigehen ein Eis auf die Hand mitnimmt, sondern wir leben von den Sitzplätzen.“

Um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, mussten die Groitzscher bereits auf ihre private Altersvorsorge zurückgreifen. „Die geht jetzt völlig flöten“, sagt der Gelatiere, wie der Handwerksberuf auf Italienisch heißt, und sieht sich finanziell in eine Schieflage gekommen. „Wir möchten allen Kunden danken, die uns bisher in der schwierigen Zeit und unter schwierigen Bedingungen die Treue gehalten haben. Das war und bleibt auch weiterhin wichtig, um unser Überleben zu sichern.“

Gelatiere Enrico Mieding präsentiert einen Klassiker in Großstolpen: das Pistazieneis. Quelle: Kathrin Haase

Brückenbau auf der Bundesstraße 176

Einfacher wird es aber auch in dieser Saison nicht, und das hängt nicht allein mit Corona zusammen. Ab dem zweiten Quartal werden auf der Bundesstraße 176 die beiden Brücken über die Schnauder und den Mühlgraben erneuert, was mit einer achtmonatigen Vollsperrung einhergeht. Eiskunden aus Groitzsch kommen dann nur auf Umwegen nach Großstolpen. „Das betrifft unsere gesamte Saison“, sagt Schümichen. Aber die Unternehmerin lässt sich nicht beirren und setzt weiter auf die treue Groitzscher Kundschaft.

Natürliche und hochwertige Zutaten

Überzeugen wollen die Gelatieri mit „handwerklich gut gemachtem und authentischem Eis“. Qualität stehe an erster Stelle. Vom ersten Tag an verzichtet Enrico Mieding auf Emulgatoren, künstliche Stabilisatoren und Geschmacksverstärker. Stattdessen stelle er Eis in reinster Form her und verwende dafür ausschließlich natürliche und hochwertige Zutaten wie Pistazien und Schokolade aus Italien, echte Früchte statt Aromen. Der Spezialist hat den Anspruch, immer neue, bessere Rezepturen und Kreationen auszuprobieren. Ein Blick ins gläserne Eislabor, das vom neuen Gastraum aus möglich ist, bestätigt: In Großstolpen wird alles selbst gemacht.

Von Kathrin Haase