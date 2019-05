Groitzsch

Wo der Specht klopft, ist die Natur in Ordnung. Könnte angenommen werden. Mitten in Groitzsch allerdings geht dabei die Fassade kaputt. Und zwar am Wiprecht-Gymnasium. Die Stadt lässt hier nun die Löcher beseitigen. Die einheimische Firma Baugeschäft Große hat den Auftrag dazu erhalten.

Üblicherweise krallen sich Spechte mit den kräftigen Krallen ihrer Zehen an Baumstämmen fest, wo sie meißeln und trommeln. Mit dem ersten Verb ist das Durchstoßen des Holzes gemeint, wenn sie Futter suchen beziehungsweise Nisthöhlen „bauen“. Beim zweiten geht es ums Balzen und Markieren des Reviers. Die Außenwände des Groitzscher Gymnasiums, sowohl an der West- und der Nordseite, Neubau wie Altbau, werden von den hämmernden Vögeln verkannt.

Auf Würmersuche in Groitzsch

„Auf dem bisher groben Putz finden sie gut Halt“, sagt Bauamtsleiter Dirk Schmidt. „Und wenn die Spechte gegen die Fassade klopfen, klingt das hohl, wohl wie ein hohler Baum.“ Was wohl am Wärmedämmverbundsystem liege. „Da gehen sie auf Würmersuche.“ Mit ihren kräftigen Schnäbeln durchstoßen sie das Material. „Sie bohren sich bis auf die Wandplatte durch.“ Eine wissenschaftliche Untersuchung hatte ergeben, dass die Vögel bis zu 20 Schläge in der Sekunde mit einer Aufprallgeschwindigkeit von bis zu 25 Kilometer pro Stunde ausführen können.

Dadurch sind „immense Beschädigungen zu verzeichnen“, heißt es in der Beschlussbegründung für den Technischen Ausschuss. Aufgrund der Löcher dringt vor allem bei Schlagregen Feuchtigkeit ein, macht Schmidt das Problem deutlich. „Die Dämmung wird hinternässt.“

Feinerer Putz für weniger Grip

Um keine größeren Schäden am Gebäude heraufzubeschwören, muss die Fassade wieder geschlossen werden. Ein erster Versuch im Vorjahr war erfolgreich, sodass das Verfahren nun auf weitere Flächen ausgedehnt wird.

Die Löcher werden zunächst mit Dämmmaterial gefüllt, erklärt der Bauamtsleiter. Dann werden die Giebel neu mit einem Metallgazegitter überzogen, ehe die Flächen überspachtelt und ein feinerer Putz aufgetragen werden. „Darauf können sich die Spechte nicht mehr festhalten, hat sich gezeigt.“ Die Arbeiten führt das Groitzscher Baugeschäft Große aus. Die Kosten sollen gut 18 700 Euro betragen.

Von Olaf Krenz