Groitzsch: Neuseenmühle Berndorf öffnet im Mai Türen für Kultur und Pension

Die Neuseenmühle in Berndorf (Stadt Groitzsch) hält derzeit noch Winterschlaf. Doch bald geht es mit der Sanierung der Bohlenstube und mit Veranstaltungen weiter. Im Mai öffnet auch das Mühlencafé.

Blick in die Blockbohlenstube des Mühlengebäudes. Iris Barthel will die gute Stube am 1. Mai für alle Gäste zugänglich machen. Quelle: Jens Paul Taubert