Groitzsch: Olaf Becher lässt seinen Kakteen-Garten blühen

Groitzsch

Sie ist eine Diva unter den Kakteen: Die Königin der Nacht blüht nur einmal im Jahr und auch nur dann, wenn die Sonne bereits untergegangen ist. Dieses ungewöhnliche Timing und ihre bis zu 30 Zentimeter großen trichterförmigen Blüten mit dem markanten Vanilleduft haben sie zu einem Mythos gemacht. Viele botanische Gärten öffnen ihre Tore extra zu ungewöhnlichen Zeiten, um Besuchern dieses faszinierende Naturschauspiel zu ermöglichen. Auch Olaf Becher päppelt in seinem Gewächshaus einen solchen Schlangenkaktus auf, doch mit drei Jahren ist dieser noch zu jung zum Blühen. „Wenn es irgendwann mal soweit ist, müsste ich mich nachts auf die Lauer legen.“

Olaf Becher hat seine Freude beim Blick ins Gewächshaus. Wenn die Kakteen zu blühen beginnen, zückt der Groitzscher gerne die Kamera und hält die Farbenpracht im Bild fest. Quelle: Carmen Beyer

Anzeige

Der Groitzscher kennt sich aus mit Sukkulenten. Seine Sammelleidenschaft hat es im Laufe der Jahre auf etwa 150 Stück in 50 verschiedenen Sorten gebracht. „Meine Eltern hatten früher zwei, drei Kakteen auf der Fensterbank stehen“, erinnert sich der 49-Jährige, „aber die sahen langweilig aus und haben nie geblüht.“ Erst nach einem Besuch im vogtländischen Reichenbach bekam der Pflanzenfreund eine Ahnung davon, was Kakteen doch für kleine Wunder sind. „Mein Cousin hatte zu Hause eine kleine Wüstenlandschaft gestaltet und das fand ich faszinierend.“ Olaf Becher war gerade 15, als er seine ersten Kakteen in der Gärtnerei kaufte und die Wüstenlandschaft in seinem Zimmer „nachbaute“.

Weitere LVZ+ Artikel

Farbenfrohe Blüte einer winterharten Opuntia. Quelle: Olaf Becher

Der zehn Zentimeter große Säulenkaktus Haageocereus gehörte damals mit zu seiner Grundausstattung. 34 Jahre später ist die Pflanze auf über zwei Meter angewachsen und mittlerweile eine Art Liebling des Kakteensammlers geworden. Immer mehr Sorten kamen im Laufe der Jahre dazu und immer tiefer tauchte der Hobbyzüchter in die geheime Welt der Pflanzen ein. Exoten, die sonst nur unter der Sonne Kaliforniens, Spaniens oder im Hochland von Peru, Chile und Mexiko gedeihen, hat der Groitzscher nun auch im Leipziger Tiefland zur Blüte gebracht. „Ich habe viel gelesen, besuche Sammelbörsen und botanische Gärten und tausche mich gerne mit Gleichgesinnten aus“, erzählt der Baumaschinenführer, der in seinem Hobby einen wunderbaren Ausgleich zu seiner Arbeit findet.

Lesen Sie auch: Colditzer Dieter Richter bringt 1000 Kakteen zum Blühen

In den vergangenen Jahren ist Olaf Becher nun vermehrt auf winterharte Kakteen umgestiegen. Im Gegensatz zu den normalen Gattungen, die im Winter frostgeschützt untergebracht werden müssen, können diese Arten das ganze Jahr über im Freibeet bleiben und halten Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius aus. Diese Kakteen sind eine Besonderheit und längst nicht so bekannt wie die anderen Arten, sagt der Kenner.

Üppige Blüte im Kakteenhaus. Fast täglich öffnen sich neue Blüten. Quelle: Olaf Becher

Sobald seine dornigen Lieblinge erblühen, zückt Olaf Becher die Kamera und hält die einzigartige Farbenpracht im Bild fest. „Es ist schön zu sehen, wenn sich all die Mühe auszahlt“, sagt er. Denn entgegen der weitläufigen Meinung, Kakteen benötigen nur Sonne und sonst nichts, sind die Sukkulenten durchaus für Zuwendung dankbar. „Klar sind sie gegenüber anderen Pflanzen pflegeleicht“, bekennt der Hobbyflorist, „aber regelmäßig gießen, umtopfen und nach Schädlingen absuchen, sollte man sie schon.“ Und von wegen, Kakteen benötigen kein Wasser. „Das ist nur die halbe Wahrheit und bezieht sich nur auf den Winter. Sonst benötigen sie genauso viel Wasser wie andere Pflanzen auch.“

Die kräftige Blütenfarbe des Regenbogenkaktus (Echinocereus rigidissimus) beeindruckt immer wieder. Quelle: Olaf Becher

Die Kakteensammlung ist aber nicht das einzige Hobby des Groitzschers. Neben seiner Leidenschaft für Fotografie interessiert er sich ebenso für Heimatgeschichte und betreut die Facebookseite „ Groitzsch – anno dazumal“. Dort veröffentlicht Olaf Becher Beiträge und historische Aufnahmen aus der Schusterstadt und schreibt darüber hinaus für die Leipziger Volkszeitung. In seinem Garten betreibt er zudem eine Wetterstation und veröffentlicht regelmäßig Wetteranalysen aus seiner Heimatstadt.

Von Kathrin Haase