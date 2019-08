Am Donnerstag weihte Groitzsch seinen lang geplanten Radweg am neuen Wohngebiet Wiesenblick ein. Nun müssen die Pedalritter nicht mehr auf der viel befahrenen B 176 fahren, wenn sie in Richtung Zwenkau wollen. Obwohl die Piste kurz ist, waren die Baukosten beträchtlich.