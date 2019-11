Groitzsch: Rat diskutiert Ärgernis Hundekot

Groitzsch

Eine mögliche Abhilfe für unhygienische Hinterlassenschaften wollte Dieter Hager in der Groitzscher Stadtratssitzung anregen. „Der Hundekot auf den Wegen und Straßen nervt und ist ein ständiges Ärgernis“, sagte der FDP-Abgeordnete. „Wir sollten eventuell Beutelautomaten aufstellen. Wir müssen dem entgegenwirken, weil das einfach Scheiße ist“, meinte er mit einem Schmunzeln, obwohl es ihm ernst war. Zu einer Entscheidung führte die folgende Debatte jedoch nicht.

„Wir hatten das schon mal“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Doch diese Beutelspender sind nicht besonders vandalen-resistent.“ Nach kurzer Zeit seien sie beschädigt gewesen. Und Ingo Thienemann ( Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte den Umgang mit den kleinen Säckchen: „Die Leute tüten das Häufchen ein und schmeißen dann die ganze Tüte einfach weg.“

Mehr Behälter aufstellen

Für Antje Wildensee ( CDU) besteht ein Weg zur Lösung darin, mehr Behälter aufzustellen. Die gebe es weder rund um die Gewässer, etwa den Großstolpener See, noch am Rand von Waldbereichen wie dem Pfarrholz. Laut Kunze ist zumindest dabei im nächsten Jahr Abhilfe vorgesehen. „Es sollen mehr Papierkörbe aufgestellt werden. Es gibt da noch diese Beton-Teile, die etwas stabiler sind.“ Allerdings kosten auch diese Geld.

Etwas resigniert verwies Rico Fiedler ( CDU) auf ein Bespiel in der thüringischen Nachbarkommune Lucka. „Am Prößdorfer See ist das mit Beutelautomaten versucht worden. Doch die Tüten sind für anderes verwendet worden. Da ist alles schief gegangen.“ Einen Versuch mit Papierkörben finde er gut, etwa an den Eingängen zum Pfarrholz.

Langer Weg bis zum Bußgeld

Wie denn die Sanktionen aussehen, wenn ein Übeltäter für einen Hundehaufen erwischt wird, wollte Andreas Zielke ( CDU) wissen. In Irland, habe er dort mitbekommen, liegen die Strafen zwischen 2000 und 4000 Euro. „Das ist richtig empfindlich.“ Genaue Zahlen nannte Silke Große nicht. Die Schwierigkeit besteht ja zunächst vor allem darin, demjenigen die Hinterlassenschaft zuzuordnen und nachzuweisen, sagte die Amtsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung. „Und dann müssten wir das an den Landkreis melden. Der würde ein Bußgeld aussprechen – und dann auch kassieren.“ Für die Stadt gebe es nichts.

„Die Schwachstelle ist der Mensch selbst“, zog SPD-Stadtrat Lothar Gläser desillusioniert ein Fazit. „Wenn ich sehe, dass montags die vorhandenen Papierkörbe voll mit massenhaft privaten Abfällen sind...“ Das müssten nun die Bauhofmitarbeiter beräumen, obwohl es die Pflicht jedes Haushalts sei, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.

Von Olaf Krenz