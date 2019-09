Groitzsch: Rewe-Baustart Anfang 2020 geplant

Groitzsch

Mit zwei Beschlüssen brachte der Groitzscher Stadtrat am Donnerstagabend wieder Bewegung in den geplanten Bau eines neuen Rewe-Marktes neben der Bundesstraße 176 am südlichen Ortseingang. Wenn der Stadt jetzt keine weiteren Steine in den Weg gelegt werden, könne der Investor im ersten Quartal 2020 mit dem Bau beginnen, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) zur Ratssitzung.

Das Projekt sei eine „unendliche Geschichte“, wie es der Stadtchef formulierte. Seit Jahren beschäftigt Groitzsch diese Ansiedlung. Sie wird vor allem von der Nachbarstadt Pegau kritisiert: Die Filiale sei viel zu groß, die Verkaufsfläche in der Region liege jetzt schon über dem Durchschnitt, hieß es in der Begründung.

Lärmschutzwände an der Zufahrt

Auch gab es von Groitzscher Anwohnern die Befürchtung, dass es laut zugehen könnte am künftigen Markt mit 1350 Quadratmetern Verkaufsfläche für Rewe als so genannten Vollsortimenter samt Backshop plus 700 Quadratmeter für eine Drogerie. Deshalb wurde ein Lärmschutzgutachten erstellt. Vereinbart wurde nun, dass Lärmschutzwände an der Zufahrt sowie am Techniktrakt errichtet werden sollen, sagte der Groitzscher Bauamtsleiter Dirk Schmidt.

Zudem meldeten Archäologen Interesse an, arbeiteten über Monate in dem Areal und wollen auch während des Baus begleitend weitermachen. All dies verzögerte das Vorhaben immer wieder.

Nun mussten die Einwände von Behörden und Bürgern für die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd, an der B 176“ abgewogen werden, wie es amtlich heißt. Die Ergebnisse stellte das Planungsbüro in der vergangenen Bauausschuss-Sitzung in Groitzsch vor. Eine Begrenzung der Verkaufsfläche – wie es Pegau forderte – sei nicht zulässig, hieß es dort. Dieser Abwägungsbeschluss ging nun einstimmig durch den Stadtrat.

Bebauungsplan wird erneut ausgelegt

Damit wurde der Weg frei gemacht, den „Billigungs- und Offenlegungsbeschluss“ zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Rewe-Neubau zu fassen, der ebenfalls einstimmig war. Vom 4. November bis 6. Dezember kann der Plan erneut eingesehen und Stellungnahmen abgegeben werden.

Diese müssen dann wieder abgewogen werden. In der Januar-Sitzung könnte der Stadtrat darüber abstimmen. Gelingt dies, könnte der Investor danach mit dem Bau beginnen.

Von Claudia Carell