Groitzsch: Sattelzug rutscht in Graben

Groitzsch/Großstolpen

Ein Sattelzug blieb am Montagabend nahe Großstolpen liegen. Der Laster rutschte nach Informationen der Polizei in den Graben dort, wo die nach Lucka führende Kreisstraße von der Bundesstraße 176 abzweigt. Versuche, das Fahrzeug mit Traktoren auf die Fahrbahn zurück zu bekommen, scheiterten. Jetzt müssten, so hieß es aus dem Polizeirevier in Borna, schwere Bergetechnik und ein Kran heran geschafft werden. Beides werde im Laufe des Dienstagvormittags erwartet. Während der Bergung könne es in diesem Bereich zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen kommen.

Von es