Groitzsch

Am Montagabend war eine 72-jährige Frau in Groitzsch unterwegs. Auf ihrem Weg zu Bekannten saß am Rande eines Grundstücks ein Schäferhund einer ihr bekannten Familie. Dessen Besitzerin befand sich gerade auf einem Feldweg und rief ihren zweiten Schäferhund. Dieser rannte dann nicht auf sein „Frauchen“ zu, sondern auf die 72-Jährige und biss ihr in den rechten Oberschenkel.

Schäferhund biss zweimal ins Bein der Frau in Groitzsch

Gleich darauf biss er nochmals zu. Er ließ von seinem verletzten Opfer nicht eher ab, bis die Halterin eintraf, auf ihren Hund einredete, ihn beruhigte und festhielt. Von ihren Bekannten wurde die Geschädigte, die keinen Arzt wollte, versorgt und rief dann die Polizei. Die Beamten ermitteln gegen die Hundeführerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ/gap