Groitzsch: Spielgerät „Piratenschiff“ am Schützenplatz abgefackelt

Groitzsch

Statt in den Mai zu tanzen, hat die Feuerwehr Groitzsch in der Nacht des Monatswechsels einen Brand löschen müssen. Und das auch noch auf einem Spielplatz. Die Kameraden wurden am Sonnabend, 23.25 Uhr, von der Leitstelle Leipzig wegen eines Feuerscheins an den Schützenplatz gerufen, informiert Stadtwehrleiter Mike Köhler.

Bereits auf der Anfahrt konnte das Flackern wahrgenommen werden. Ein Klettergerüst, das als Piratenschiff gestaltet ist, stand in Vollbrand. Umgehend wurde ein Löschangriff mit zwei Rohren aufgebaut. „Der Totalverlust konnte leider nicht verhindert werden“, so Köhler weiter.

Auf dem Groitzscher Schützenplatz ist das Klettergerüst „Piratenschiff“ trotz Feuerwehreinsatzes ausgebrannt. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Nach rund einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen hat. Zum Einsatz gekommen waren zwölf Kameraden unter Führung des Stellvertretenden Ortswehrleiters Sebastian Heinichen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug.

Da Gründe für eine Selbstentzündung nicht offensichtlich waren, muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Der Vorfall hat schnell für reichlich Ablehnung und Unverständnis unter Einwohnern gesorgt. Unter dem Facebook-Eintrag der Feuerwehr heißt es unter anderem (im Original): „Ich könnte Heulen der schöne Spielplatz.“

