Groitzsch: Stadtrat Hager fordert mehr Engagement für Glasfaser

FDP-Stadtrat Dieter Hager macht sich Sorgen um den geplanten Glasfaserausbau in Groitzsch. „Wir dürfen das nicht vergeigen“, sagte er in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Womit er die Chance der Kommune auf die Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes meint, die das Unternehmen Envia-Tel angekündigt hatte. Hager befürchtet, dass die Kundenwerber der Firma bei vielen Einwohnern auf Ablehnung stoßen: „Aus Unkenntnis“, sagte er.

Firma bringt Glasfaser an die Grundstücke

Der Telekommunikationsdienstleister will auf eigene Kosten in allen Groitzscher Orten die Leitungen fürs schnelle Internet bis an die Grundstücke verlegen – für Haushalte und Gewerbe mit Vorverträgen bis in die Wohnung beziehungsweise das Büro. Es geht um 72 Kilometer Trasse und etwa 17 Millionen Euro Gesamtinvestition, heißt es in einer Präsentation.

Allerdings wird das Projekt nur unter der Bedingung gestartet, dass eine sogenannte Vermarktungsquote von 35 Prozent erreicht wird: Bis Mitte Februar 2021 muss dafür ein gutes Drittel der möglichen Anschlusspunkte eine Vereinbarung mit Envia-Tel geschlossen haben: 1727 von 4935 Haushalten, hatte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) errechnet.

Hürde bei Vermarktung an der Haustür

Da sieht Hager die Hürde – weil dafür Mitarbeiter im Stadtgebiet und in den Dörfern an den Türen klingeln. „Die Leute denken, das sind Verkäufer für anderes Zeug, lehnen ab oder machen gar nicht erst auf.“ Jörg Großkopf bestätigte: „Das ist die Schwierigkeit bei Haustürgeschäften.“

Doch hier wird den Bürgern nichts angedreht, findet Hager. „Es ist wichtig, dass wir ihnen sagen, dass sie nicht doppelt bezahlen, dass sie nicht mehr bezahlen als bisher und dass sie eine bessere Leistung erhalten.“ Zumal der unmittelbare Hausanschluss für die, die sich jetzt entscheiden, kostenlos sei. Später müsse extra gelöhnt werden. Er forderte den Bürgermeister auf, die Einwohner auf jede mögliche Art „kurz und knackig“ zu informieren. „Wir dürfen nicht lockerlassen.“

Schnelles Internet mit großer Bandbreite

Envia-Tel bietet für Privathaushalte Datenübertragungsraten von 300 bis 1000 Megabit pro Sekunde an. Damit können in der Regel gleichzeitig Online-Spiele, Film-Streaming, Fernsehen und auch Homeoffice (Computer-Arbeit zu Hause) erfolgen. Nach derzeitiger Planung sollen in Groitzsch alle Anschlüsse bis August 2022 realisiert sein. Ein ähnliches Angebot des Unternehmens für die Nachbarstadt Pegau wird von der dortigen Kommune ebenfalls unterstützt.

