Groitzsch: Tauchaer Firma erschließt das Baugebiete Großstolpen-Mitte 

Groitzsch

Das neue Wohngebiet im Groitzscher Ortsteil Großstolpen wird von der Firma Süß Bau aus Taucha erschlossen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Für die Kommune schlagen die Arbeiten mit etwa 338 000 Euro zu Buche.

Wie aus der entsprechenden Beschlussvorlage hervorgeht, wird das Baugebiet über eine Fahrbahn mit zwei Stichstraßen und einem zentralen Wendehammer von der Dorfstraße aus erschlossen. Ein schmaler Durchgangsweg soll als Verbindung zum Radweg Groitzsch–Neukieritzsch. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das heißt: Das anfallende Schmutzwasser wird künftig über eine Pumpstation in die örtliche Kanalisation eingeleitet, das Regenwasser wird in den Rietzschkegraben geführt.

Wasserverband beteiligt sich an Kosten

Zuständig ist die Tauchaer Firma auch für das Setzen von sechs Straßenbeleuchtungsmasten und die Verlegung der Kabel für eben diese Straßenbeleuchtung sowie die Elektroenergie und die Kabelbunde.

Insgesamt hatten fünf Unternehmen Angebote abgegeben, laut Bürgermeister Maik Kunze (CDU) war das der Süß Bau GmbH das wirtschaftlichste gewesen. Allerdings ist es mit den Groitzscher Kosten nicht getan. Da auch Trinkwasserleitungen verlegt werden, entfällt ein Teil der Ausgaben auf den Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land. Dieser übernimmt knapp 52 000 Euro. Damit liegen die Gesamterschließungskosten bei reichlich 389 000 Euro.

Sondernutzungssatzung einstimmig geändert

In seiner Sitzung beschloss der Stadtrat darüber hinaus auch eine neue Sondernutzungssatzung – einstimmig. Diese regelt unter anderem Erlaubnisse und Gebühren zur Nutzung der öffentlichen Straßen in der Stadt Groitzsch. Das bisherige Dokument stammt aus dem Jahr 1999 und war längst nicht mehr zeitgemäß.

Sondernutzungen fallen in nicht unerheblicher Zahl an, heißt es in der Beschlussbegründung. Es geht um Verkaufsstände und -fahrzeuge, Freisitze, Fahrradständer, aber auch (Abfall-)Container. Um die Interessen von Händlern und Gewerbetreibenden bei einer Satzungsänderung mit zu beachten, war eine Arbeitsgruppe für die Aktualisierung gegründet worden. In dieser hatten neben Abgeordneten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Vertreter des Gewerbevereins mitgewirkt. Die neue Sondernutzungssatzung tritt nun laut Kunze am 1. Juli in Kraft.

Lieferung neuer Schulbücher beauftragt

Ebenfalls ohne Nein und Enthaltung wurde der Beschluss gefasst, die Schulbuchlieferungen für die Grundschule, die Oberschule und das Gymnasium an den Schulausstatter Reinhold zu vergeben. Weil sich zwei Firmen für den Auftrag beworben hatten und dabei wirtschaftlich gleichwertige Angebote vorlagen, entschied letztlich ein Losverfahren. Ein Stadtrat wurde als „Glücksfee“ auserkoren und durfte für jede Schulart ein Los ziehen. Der Zufall wollte es so, dass Reinhold dreimal gezogen wurde und nun Schulbücher im Wert von rund 110 000 liefern kann.

Von Julia Tonne