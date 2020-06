Groitzsch: Termine für Biker und Tenöre erst 2021

Groitzsch

Der Kulturkalender der Stadt Groitzsch hat für das Wochenende 5. bis 7. Juni gleich drei Veranstaltungen vorgesehen. Stattfinden wird allerdings keine. Wie bei so vielen Terminen in den vergangenen Wochen macht die Corona-Pandemie den Organisatoren – und natürlich – damit auch den möglichen Besuchern – einen derben Strich durch die Rechnung.

Motorradtreffen Audigast vertröstet um ein Jahr

Den lautesten Zulauf hätte sicherlich das Audigaster Motorradtreffen gehabt. Doch trotz des eingereichten Hygienekonzepts erhielten die Elsterauenbiker eine Absage vom Landratsamt. Und so müssen die Fans der Drei-Tage-Party auf die Bands „Josy and the Hotrod Bastards“, Sapid Steel, White Passenger Blacky and Co sowie auf Biker-Spiele, die Ausfahrt und ihre Gespräche verzichten.

Einige Hundert Teilnehmer gibt es gewöhnlich beim Motorradtreffen der Elsterauenbiker im Groitzscher Ortsteil Audigast. Quelle: Dirk Knofe

Einen Ersatztermin gibt es nicht. Es wird auf die Neuauflage im nächsten Jahr, 4. bis 6. Juni 2021, vertröstet.

Groitzscher Angler verzichten auf Inselfest

Der Angelverein „Elsteraue“ Groitzsch hatte schon fürs geplante Himmelfahrtsangeln die Ruten gar nicht erst ausgepackt. Große Zuschauerzahlen sollten diesmal nicht riskiert werden. Nun muss auch das traditionsreiche Inselfest am Sonnabend ausfallen.

Konzerttour der Tenöre auf 2021 verschoben

Zudem entgeht den Groitzschern und ihren Gästen auch ein musikalischer Höhepunkt. Die Frauenkirche sollte am Sonntagabend eine Station der Tour „Tenöre4you“ sein. Doch Toni Di Napoli und Pietro Pato haben die gesamte Auftrittsreihe mit ihrer Pop-Klassik-Mischung verschoben. In die Schusterstadt kommen sie deshalb erst in 17 Monaten, am 6. November 2021. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, informiert Pfarrerin Friederike Kaltofen.

Ohne zusätzliche Musikbegleitung bleibt schließlich der Gottesdienst am Sonntag in Pödelwitz. Der Dachkammerchor aus westlichen Gefilden verzichtet auf sein hier geplantes Probenlager.

Von okz