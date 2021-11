Groitzsch: Unbekannte werfen mit Radlader Transporter um

Groitzsch

Ein äußerst gewaltsames Vorgehen unbekannter Autoknacker in Groitzsch gibt der Polizei Rätsel auf. Am Sonntagvormittag konnte noch nicht genau geklärt werden, warum ein VW-Transporter auf der Seite lag, und was das mit einem wahrscheinlich gestohlenen Radlader zu tun hat.

Abgespielt hat sich der Vorgang in der Emil-Jahn-Straße in Groitzsch. Von dort bekam die Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntag die Meldung über einen Einbruchsversuch in den dort abgestellten Transporter. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die mutmaßlichen Täter mit großer Gewalt vorgegangen sein müssen.

Der Transporter war zwar nicht offen, war aber auf die Seite gekippt. Angesichts der Spuren am Transporter gingen die Polizisten davon aus, dass die Unbekannten dem Fahrzeug mit einer Baumaschine zu Leibe gerückt sein mussten.

Auf einer Baustelle fehlte ein Fahrzeug

Während ein Abschleppfahrzeug mit Kran den laut Polizei stark beschädigten Transporter aufrichtete, ermittelte die Polizei unter Firmen, die in der näheren Umgebung Baustellen betreiben. Tatsächlich stellte sich heraus, das gleich in der Nähe auf einer Baustelle vermutlich ein Radlader fehlte.

Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelte, war am Sonntag noch nicht bekannt. Gefunden wurde die Baumaschine in der unmittelbaren Umgebung auch nicht. Dafür gab es in der gleichen Nacht in Groitzsch noch einen weiteren offenbar erfolglosen Einbruchsversuch. An einem Imbiss in der Hospitalstraße wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Das misslang augenscheinlich, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

