Groitzsch: Uwe Schmidt führt Wiprecht-Gymnasium durch Corona-Zeit

Groitzsch

Schule ist in diesen Corona-Monaten ein schwieriges Pflaster. Das Groitzscher Wiprecht-Gymnasium stand ausgerechnet in dieser Zeit plötzlich ganz ohne Führungsduo da. Nach dem schon langfristigen Fehlen von Schulleiterin Irina Salewski, die nun auch ausscheidet, fiel in den Osterferien ihr Stellvertreter Uwe Großkopf aus – beide krankheitsbedingt. Weshalb das Lehrerkollegium die langsame Wiederöffnung ab 20. April selbst in die Hand nahm. Drei Tage später gab es einen kommissarischen Chef. Uwe Schmidt wird der „Penne“ bis zum offiziellen Schuljahresende am 31. Juli vorstehen. Das „Danach“ ist noch offen.

Leiter für Groitzscher und Leipziger Gymnasium

Das Ganze passiert für ihn im Zweit-Job. Hauptsächlich ist der Altenhainer (Ortsteil der Stadt Trebsen im hiesigen Landkreis) Leiter des Leipziger Gymnasiums Gerda-Taro-Schule. „Doch als Führungskraft kann man sich nicht einfach wegducken, wenn es eine solche Lücke gibt“, sagt der 59-Jährige. Da seine künftig sechszügige Einrichtung in der Messestadt noch im Aufbau ist und erst über fünfte bis neunte Klassen verfügt, habe er der Anfrage zugestimmt. Sein Kurzfazit zum Doppelposten bisher: „Es ist anstrengend, aber machbar, auch wenn es häufig die Wochenenden durch geht.“ In der Regel ist er montags und mittwochs in Groitzsch.

Anzeige

Zuvor Lehrer und Behördenmitarbeiter

Uwe Schmidt war bis 2006 Lehrer und Oberstufenberater am Bornaer Gymnasium „Am Breiten Teich“. Dann wechselte er ins Kultusministerium zum Aufbau eines Bereichs Externe Evaluation (Bewertung), den er ab 2007 am Sächsischen Bildungsinstitut leitet. Dabei hatte er bis zu 60 Mitarbeiter. „Führung ist meine Leidenschaft“, sagt der Vater zweiter erwachsener Kinder, der schließlich zurück an die Schule wollte. Nach einem Jahr als Stellvertretender Leiter des Humboldt-Gymnasiums Leipzig übernahm er 2017 die neue Taro-Schule. Dort gibt er auch vier Stunden Mathematik pro Woche.

Weitere LVZ+ Artikel

Uwe Schmidt ist froh über die freundliche Aufnahme und die große Unterstützung vom Lehrerkollegium. Quelle: Olaf Krenz

Nette Aufnahme – Gefühl der Sicherheit geben

Die Groitzscher Lehrer haben ihn freundlich und nett aufgenommen, sagt Schmidt. „Sie sind einsatzbereit. Die eigentliche Besetzung ist in Ordnung, es gibt aber einige Krankheitsfälle.“ Er hat viel gefragt, um die Haus-Besonderheiten kennenzulernen. „Da gibt es eine große Offenheit im Leitungsteam.“ Mit diesem, zu dem er drei Fachleiter, die Oberstufenberaterin und die Planerin zählt, beratschlagt er wöchentlich. „Wir entscheiden gemeinsam.“ In einer Gesamtlehrerkonferenz wurden die Bewertungen und Benotungen der Corona-Situation angepasst.

Zeugnisübergabe für Abiturienten Am Sonnabend, 4. Juli, nehmen die Zwölftklässler Abschied vom Wiprecht-Gymnasium Groitzsch. Die in der Vergangenheit übliche große Feierstunde, häufig im Kulturhaus Großstolpen, und der eigentlich obligatorische „Abiball“ finden aufgrund von Corona-Einschränkungen nicht statt. Dennoch ist im Foyer des Schulgebäudes zumindest eine würdevolle Zeugnisübergabe geplant. Und das gleich in drei Durchgängen, damit die Teilnehmerzahl nicht zu groß ist. Ab 11, 13 und 15 Uhr erhalten die Absolventen die Noten ihrer Reifeprüfung.

In seinem gut dreimonatigen Einsatz will Uwe Schmidt den Pädagogen ein Gefühl der Sicherheit geben, auch die Planung unterstützen. „Es geht vor allem mit um die Unterschriftsberechtigung.“ Und er flankiert den schon laufenden Diskussionsprozess um den Generationswechsel am Gymnasium. „Der ist immer schwierig. Die Älteren, von denen es hier recht viele gibt, müssen etwas von ihrer Verantwortung abgeben, loslassen und die anderen begleiten. Die Jüngeren müssen zuhören und in die Rolle hineinwachsen.“ Da gibt es durchaus gute Ideen, findet der Interimschef.

Corona-Problematik am Wiprecht-Gymnasium

Aufgrund der vielen Anordnungen zur Pandemie musste das Gymnasium „ständig hin- und herswitchen, -wechseln“, sagt der 59-Jährige. „Das hat Hoffnungen bei den Eltern geweckt und machte es für uns problematischer. Aber insgesamt, denke ich, läuft es gut unter den gegebenen Umständen.“ Was er auch bei Hospitationen gesehen hat.

Corona-Regelung am Wiprecht-Gymasium Groitzsch. Quelle: Olaf Krenz

An den Eingängen zur Schule sollen die Hände desinfiziert werden. Im Gebäude herrscht, wo möglich, Einbahnstraßenverkehr. Abstände sind einzuhalten. Aufgrund der verhältnismäßig kleinen Räume wurden die Klassen gedrittelt. Jeder Schüler besucht das Gymnasium etwa jeden dritten Tag, an dem der normale Stundenplan abgearbeitet wird. „Sonst gibt es viel Kommunikation und Aufgaben über die Internetplattform Lernsax.“

Corona-Regelung am Wiprecht-Gymasium Groitzsch. Quelle: Olaf Krenz

Kein größerer Konflikt – auch Wunsch für nächste Wochen

Zu diesem Distanzunterricht wurden die Eltern intensiv befragt. „Eine Auswertung steht auf der Schul-Homepage und kann für spätere Jahre genutzt werden.“ Wobei ja generell zunehmend die Medienkompetenz für die Gymnasiasten eine größere Rolle spielen muss, meint Schmidt. „Das heißt eben auch Selbstdisziplin und Konzentration. Das ist ja auch sonst für später wichtig, wenn die direkte Anleitung fehlt.“ Ein richtig großes Problem gab es in den zehn Wochen bisher nicht. Auch wegen des guten Kontakts zur Elternsprecherin. So soll es bis zu den Ferien und dem Schuljahresende bleiben, wünscht sich Uwe Schmidt.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz