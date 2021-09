Groitzsch: VW-Fahrerin patzt beim Überholen

Groitzsch/Meuselwitz

Ein missglücktes Überholmanöver war Ursache eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen südlich von Groitzsch. Eine Frau wurde dabei nach Polizeiinformationen leicht verletzt.

Hoher Sachschaden

Der Unfall geschah gegen 6.15 Uhr auf der von Groitzsch nach Meuselwitz führenden Staatsstraße zwischen den Ortslagen Nöthnitz und Methewitz. Die Fahrerin eines VW Polo überholte nach Informationen der Polizei einen LKW. Dabei rechnete sie nicht damit, dass an einer Einmündung im selben Augenblick ein BMW auf die Landstraße aufbog. Es kam zur Kollision. Die Frau hinter dem Lenkrad des VW erlitt leichte Verletzungen, die der Rettungsdienst ambulant behandelte. Die Fahrerin des BMW blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 15 000 Euro. Während der Unfall-Aufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von es