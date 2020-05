Groitzsch: Warum der Kino-Start ausgefallen ist

Groitzsch

Alle Vorbereitungen entsprechend der Corona-Regelungen waren getroffen, und die Vorfreude war da. Doch die für Sonnabendnachmittag geplante Wiederöffnung des Groitzscher Kinos musste nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Der Start ging schief wegen eines technischen Problems.

Für den Auftakt mit der 16-Uhr-Kindervorstellung hatte das Team um Kino-Leiter Enrico Bergander den Animationsfilm „Trolls World Tour“ vorgesehen. Doch als die Vorführunganlage anlaufen sollte, funktionierte nicht alles. „Wir hatten keinen Ton“, sagt Thomas Krauß, Geschäftsführer auch fürs Kino verantwortlichen Azur GmbH.

Anzeige

Reparaturtermin für Ton-Problem noch offen

Die Schwierigkeiten konnten weder vor Ort noch per Fernwartung in den Griff bekommen werden. „Und ein Techniker war übers Wochenende nicht verfügbar. Da sie Kurzarbeit haben, ist auch noch nicht klar, ob Montag oder Dienstag einer nach Groitzsch kommt“, bedauert Krauß. „Es tut uns leid, aber so muss das Kinovergnügen noch warten.“

Weitere LVZ+ Artikel

Für das Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ bleibt es beim Neustart am 18. Mai. „Falls nicht auch hier ein technischer Defekt uns einen Strich durch die Rechnung macht“, so der Chef.

Von okz