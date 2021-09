Groitzsch: Wo Ladesäulen für E-Autos entstehen könnten

Groitzsch

Im Groitzscher Rathaus gibt es immer mal wieder Anfragen von Privatleuten, die eine Ladesäule für ihr Elektroauto aufstellen wollen. Das hat die Verwaltung zum Anlass genommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, wo im öffentlichen Raum solche Stationen entstehen könnten.

Bürgermeister Maik Kunze (CDU) und Bauamtsleiter Dirk Schmidt betonen allerdings, dass die Kommune dies nicht realisieren und finanzieren werde. Es gehe lediglich darum, vorab ein Konzept in der Tasche zu haben, um reagieren zu können, wenn Interessenten dies umsetzen wollen.

Neun Standorte vorgeschlagen

Diese neun Standorte hat die Verwaltung vorgeschlagen: Neuer Weg, Marktplatz, Parkplatz Schützenstraße, Sebastians Hof, Schützenplatz, Schletterstraße am Sportplatz, am Wasserturm, Lindenplatz sowie den Ortsteil Großpriesligk.

Eine öffentliche Ladesäule in Groitzsch gibt es bereits: auf dem Betriebsgelände der Deutschen Telekom in der Schusterstraße. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Thema ist jüngst vom Technischen Ausschuss in Groitzsch diskutiert worden. Demnach können E-Auto-Besitzer ihre Fahrzeuge schon jetzt in Groitzsch aufladen. Dies ist im Betriebshof der Deutschen Telekom in der Schusterstraße möglich.

Bei Einkaufsmärkten angefragt

Stadtchef Kunze gibt zu bedenken, dass künftige Ladesäulen Parkplätze blockieren würden. Deshalb sollte überlegt werden, ob es Parktaschen im Stadtgebiet gibt, die zwar zentral liegen, aber wenig genutzt werden.

Auf Privatinitiative sind schon viele Ladestationen im Landkreis Leipzig entstanden. Im „Irrgarten der Sinne“ in Kohren Sahlis haben Landrat Henry Graichen (v. l.), Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch und Betreiber Jörg Günther die Eröffnung vorgenommen. Quelle: Jens Paul Taubert

Er fragte in dieser Sache bereits in den Groitzscher Einkaufsmärkten an. Dort denke man darüber nach, aktuell sei aber noch nichts in der Planung. Im Gespräch während der Ausschusssitzung sind auch Wohnungsgesellschaften erwähnt worden, die für ihre Mieter vor Mehrfamilienhäusern solche Ladesäulen aufstellen könnten.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt dies mit einem Zuschuss von bis zu 900 Euro pro Ladepunkt, wie die Förderbank mitteilte. Dies gelte allerdings nur für den Kauf und die Installation von Lade­stationen an privat genutzten Stell­plätzen von Wohngebäuden.

Nur Mieter und Vermieter, Eigentümer und Wohnungs­eigentümer­gemein­schaften können diesen Zuschuss beantragen. Nicht möglich sei das für Unter­nehmen, die Lade­stationen für eine gewerb­liche Nutzung errichten wollen, zum Beispiel als Kunden­park­plätze sowie zum Laden von Dienst­fahr­zeugen.

Mehr Informationen zur Förderung unter https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen

Von Claudia Carell