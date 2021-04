Groitzsch: Zwenkauer Hortkinder spenden für das Tierheim Oellschütz

Groitzsch/Oellschütz

Mehrere Kisten mit Tierfutter, Spielzeug, Fellbürsten und Streu, dazu ein Kratzbaum und 548 Euro Bargeld sammelte der Zwenkauer DPFA-Regenbogen-Hort für das „Heim für Tiere“ in Oellschütz. Michaela Angermann, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Borna, und Tierheimleiter Hans-Jörg Hellriegel waren überwältigt angesichts des Geschenkeberges. „Unglaublich, was die Kinder alles auf die Beine gestellt haben“, würdigte Angermann die Aktion. „Wir sind ihnen unendlich dankbar dafür.“ Mit dem Geld sollen unter anderem Tierarztrechnungen bezahlt werden, kündigte sie an.

Eltern und Freunde mit der Idee angesteckt

Die Idee zu dieser Spendenaktion für die Oellschützer Einrichtung hatte schon lange in den Köpfen der Zwenkauer geschwelt. Bis Erzieherin Annett Narius vor wenigen Wochen Nägel mit Köpfen gemacht und einen Aufruf unter den 215 Mädchen und Jungen im Hort gestartet hatte. „Sie waren von Anfang an begeistert und haben mit der Idee gleich ihre Eltern, Großeltern und Freunde angesteckt“, freute sich Hortleiterin Heike König über den riesigen Erfolg. Die Aktion wurde ein Selbstläufer. 108 Familien hatten sich an der Sammlung beteiligt und innerhalb von vier Wochen fast 550 Euro sowie unzählige Sachspenden zusammengetragen.

Taschengeld für die Tierheimbewohner

Jannis hat ein Herz für Tiere, besonders aber liebt der Zehnjährige Hunde. Damit es den Vierbeinern im Tierheim genauso gut geht, hatte er einen Kratzbaum, Hundefutter sowie zehn Euro gespendet. „Weil ich einfach Tiere mag“, sagte er. Sein Freund Jeremy hatte ebenfalls in die Sparbüchse gegriffen und einen Teil seines Taschengeld für die Tierheimbewohner ausgegeben. Zu Hause wächst der Zehnjährige mit zwei Katzen, einem Hund, Kornnatter Schnappi und Hamster Toni auf und weiß daher, dass Tiere neben Futter gute Pflege benötigen. Am liebsten mag er jedoch Füchse und Wölfe.

DPFA steht für lebenslanges Lernen

Im DPFA-Regenbogen-Hort Zwenkau werden derzeit 215 Kinder von zwölf Erzieherinnen und Erziehern betreut. DPFA ist ein Bildungsträger in Sachsen und in Polen mit mehr als 580 festangestellten Mitarbeitern. Die Abkürzung steht für Deutsche Private Finanzakademie, als deren Tochterunternehmen 1990 mit beruflicher Weiterbildung (Betriebs- und Finanzwirtschaft) begonnen wurde. Seit 1998 agiert die DPFA-Akademiegruppe als eigenständiges Familienunternehmen im lebenslangen Lernen: mit Vorschulkindergärten, Grund- und Oberschulen, Gymnasien und beruflichen Ausbildungsangebote.

Von Kathrin Haase