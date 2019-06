Groitzsch

In zwei Jahren soll es in Groitzsch eine neue Kindertagesstätte geben. Betrieben wird sie wie die anderen hiesigen Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Das Besondere ist, dass als Bauherr ein privates Unternehmen fungiert, erklärte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) kürzlich. Die Kita gehört zum Projekt „ Hofgarten Groitzsch“ der Pflegegruppe Krumbholz.

Seit mehr als zwei Jahren laufen die Planungen. Statt der für 2019 erhofften Inbetriebnahme steht der erste Spatenstich noch aus. Immer wieder waren Änderungen wegen behördlicher Wünsche nötig gewesen, hatte Heiko Krumbholz bei einem Gespräch mit Landrat Henry Graichen ( CDU) im Vorjahr kritisiert.

Technischen Ausschuss der Stadt Groitzsch bestätigt Bauantrag

Inzwischen aber wurde der beim Kreis-Bauaufsichtsamt eingereichte Bauantrag zumindest vom Technischen Ausschuss der Stadt Groitzsch bestätigt. Demnach umfasst der Komplex drei Dutzend Seniorenwohnungen, Verwaltungsräume für die Pflegegruppe, einen Friseursalon, eine größere Versammlungsstätte und eben die Kindereinrichtung. Bauplatz wird das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs an der verlängerten Alwin-Schmidt-Straße sein.

Groitzsch Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Quelle: privat

Die Kita soll im Erdgeschoss des dreistöckigen Neubaus entstehen, so Kunze. Ursprünglich sollten hier 36 Mädchen und Jungen untergebracht werden. Schnell aber wurde die Zahl aufstockt. Nun geht es um 36 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze, was der Sozialausschuss des Stadtrates einhellig befürwortet. „Damit kann die Stadt Groitzsch der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen besser nachkommen und der angespannten Belegungssituation in unseren anderen Einrichtungen entgegenwirken“, sagte der Bürgermeister.

Groitzsch will Kita-Räume vom privaten Eigentümer anmieten

Groitzsch werde die Räume vom privaten Eigentümer anmieten. Das sei aus wirtschaftlicher Sicht sowohl für den Investor als auch die Kommune eine gute Lösung. „Allein die Errichtung einer vergleichbaren Kita durch die Stadt Groitzsch würde aus heutiger Sicht mindestens drei Millionen Euro kosten, zumal die Fachförderprogramme hoffnungslos überzeichnet sind und vom Freistaat keine Unterstützung zu erwarten ist“, erklärte Maik Kunze.

Er mache sich „keine Illusionen“, dass mit der Zusage der kommunalen Trägerschaft behördliche Hemmnisse verschwinden. Vielmehr liegen riesige Aufgaben zur Lösung bereit. „Jetzt heißt es, sich wieder in das bürokratische Getümmel zu stürzen.“ Welches die Kommune erst im Februar mit der Eröffnung der Kita „Schilfkörbchen“ im Geschäftshaus Sebastians Hof verlassen hatte – nach mehr als fünf Jahren Projektlaufzeit.

Von Olaf Krenz