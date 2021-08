Groitzsch erhält Fördergeld für die Dorfplätze in Audigast und Gatzen

Groitzsch

Die Stadt Groitzsch investiert in den kommenden Monaten in zwei ihrer Ortsteile – wieder einmal. Sowohl in Audigast als auch in Gatzen werden die Dorfplätze neu gestaltet. Für das Vorhaben gab es nun Fördermittel aus dem Topf „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ des Sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung. Staatssekretär Frank Pfeil überreichte am Donnerstag vor der Kirche in Audigast die beiden entsprechenden Bescheide über insgesamt mehr als 324 000 Euro.

„Vor fünf Jahren haben wir das Programm auf den Weg gebracht, und es war bislang sehr erfolgreich“, betonte Pfeil. Ein wichtiges Symbol sei, dass Groitzsch in dem diesjährigen Zyklus die ersten Bescheide bekommen habe. Der Freistaat unterstütze damit die Kommunen bei ihren Anstrengungen, die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern. „Und wir als Ministerium werden uns weiter in Dresden dafür einsetzen, dass die Regionalentwicklung voranschreitet“, machte der Staatssekretär deutlich.

In Groitzsch Ortsteile nicht fünftes Rad am Wagen

Wie Gerald Lehne (CDU), Erster Beigeordneter des Landkreises Leipzig, betonte, sei es ein wichtiges Zeichen, dass in Groitzsch die Ortsteile nicht das fünfte Rad am Wagen sind. „Nicht alle Bürgermeister sind so engagiert, wenn es um die Ortsteile geht“, erklärte er und lobte damit zugleich den Groitzscher Rathauschef Maik Kunze (CDU).

Wildes Parken und ein ungeordneter Platz: Der Dorfkern in Audigast soll im nächsten Jahr umgestaltet werden. Quelle: Julia Tonne

Der aber gab das Lob an die Ortsbewohner zurück. „Das Engagement der Bürger im Dorf ist eine Grundvoraussetzung, dass wir als Stadt tätig werden“, sagte er. Wie Bauamtsleiter Dirk Schmidt augenzwinkernd ergänzte, würden die Wünsche der Orte allerdings weiter wachsen. „Wenn wir etwas in Angriff genommen haben, bekommen wir schon kurze Zeit später die nächsten Vorstellungen über weitere Entwicklungsmöglichkeiten.“

Planer stellen Details der Umgestaltung vor

Was konkret in den beiden Dörfern umgesetzt werden soll, stellten bei der Übergabe der Fördermittelbescheide die zwei Planer vom Ingenieurbüro Ukam aus Borna vor. „Geplant sind vor allem die Schaffung neuer Parkflächen und die Aufwertung der Randbereiche“, erklärte Stefan Präger, der gemeinsam mit Hendrik Schirmer die Ideen entwickelt hatte. Das bisherige Granitpflaster für den fahrenden Verkehr werde von einem Asphaltband ersetzt. Die Steine werden anschließend für die Gestaltung der Randbereiche genutzt. Analog solle der Dorfplatz in Gatzen umgestaltet werden.

Das Thema eines schönes Dorfzentrums steht zumindest in Audigast schon seit Jahren auf der Agenda. „Unser Platz vor der Kirche hat keine richtige Grundordnung. Wenn es Veranstaltungen in der Kirche gibt, wird jedes Mal wild geparkt“, machte Antje Wildensee, Stadträtin (CDU) und ehemalige Ortsvorsteherin, deutlich. Schon vor Beginn ihrer Amtszeit – und das sei mittlerweile mehr als zehn Jahre her – hätten die Audigaster für einen schöneren Dorfkern gekämpft. „Und nun endlich wird unser Wunsch erfüllt“, sagte sie. Und mit einem Kopfnicken stimmte sie Bauamtsleiter Schmidt zu, als dieser sagte, dass die Wünsche weiterwachsen würden.

Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen

Etwas Geduld müssen die Audigaster und Gatzener aber noch aufbringen. Laut Schmidt sollen beide Vorhaben zumindest im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Kritik an der Förderbescheidübergabe gab es von Seiten einiger Anwohner. „Hier wird zwar darüber entschieden, was passieren soll, aber zum Termin werden wir nicht eingeladen“, monierte ein Anwohner.

Von Julia Tonne