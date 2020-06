Groitzsch erhält Fördergeld für die Turnhalle Kleinprießligk

Groitzsch/Kleinprießligk

Das Doppelprojekt an den Sportanlagen in Kleinprießligk hat jetzt den zweiten Fördermittelbescheid erhalten. Die Stadt Groitzsch kann damit 200 000 Euro für die Sanierung der Turnhalle einsetzen, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) in der Stadtratssitzung. Für den dazugehörigen Sportplatz nahm die Kommune bereits eine ebensolche Summe in Empfang. Die Gelder stammen aus der europäischen Leader-Förderung. Das Areal ist die Heimstatt des SV Germania Auligk.

Arbeiten am Sportplatz fast beendet

„Die Baumaßnahmen am Sportplatz sind planmäßig fortgeschritten und neigen sich dem Ende zu“, so Kunze. „Der Kostenrahmen von 250 000 Euro konnte bis jetzt gehalten werden.“ Das Fußballfeld wurde erneuert und teilweise verlegt, um komplett auf kommunalem Boden zu sein. Ein wenig kleiner als vorher, erhält es nun erstmals rechtwinklige Außenlinien. Das Volleyballfeld wurde ebenso an eine neue Stelle umgesetzt wie Barrieren und Reservebankkabinen. Ein Ballfangzaun sowie eine neue Geländebegrenzung an der stabilisierten Böschung komplettieren das Vorhaben.

Anzeige

Sanierung der Turnhalle geht bis ins nächste Jahr

Die Turnhalle soll modernisiert werden. Ein Anbau, der zum Teil auf Privatland steht, wird abgerissen. Die Umkleiden entstehen neu. Im aktuellen Haushalt von Groitzsch sind 250 000 Euro eingeplant. Weitere 150 000 Euro Kosten werden für das nächste Jahr erwartet.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz