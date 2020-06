Groitzsch

Ganz einig über die Bedeutung des Groitzscher Doppelhaushalts 2020/2021 in Corona-Zeiten sind sich die Protagonisten nicht. Kämmerer Steven Weizenmann nannte den Großteil der Zahlen Makulatur, speziell die (Steuer-)Einnahmen. Im Etat sind Auswirkungen der Pandemie noch nicht eingepreist.

Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) hingegen geht davon aus, dass wesentliche Anteile der zu erwartenden Steuerausfälle über den „kommunalen Rettungsschirm“ des Freistaats abgefedert werden. Das Tagesgeschäft müsse jetzt auch finanziert werden, und an den Investitionen solle es möglichst keine Abstriche geben.

Verzicht auf kommunale Steuererhöhung

Tatsächlich spielten Bauprojekte und Anschaffungen in der Diskussion vorm einstimmigen Etat-Beschluss des Stadtrates keine Rolle – weil darüber längst Einigkeit bestand. „Wir haben uns ja in Ausschusssitzungen und im Workshop darüber verständigt“, sagte Kunze. Dem dort geäußerten Wunsch der Abgeordneten, auf die angekündigte Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern zu verzichten, sei die Verwaltung gefolgt. Was FDP-Stadtrat Dieter Hager, den wohl schärfsten Kritiker einer Steigerung, freute.

Weniger Gewerbesteuer-Einnahmen erwartet

Kämmerer Weizenmann hingegen merkte erneut an, dass Groitzsch damit weiter unter dem Sachsen-Schnitt liege, mit dem allerdings die Steuerkraft der Stadt bemessen wird. Er wolle eine Anhebung für die Jahre ab 2022 nicht ausschließen. Schon ohne Corona hatte er die Steuereinnahmen fürs aktuelle Jahr mit gut 630 000 Euro niedriger angesetzt. Was einerseits mit dem Ausnahme-Betrag 2019 eines Gewerbesteuer-Zahlers und andererseits der Vorsicht zusammenhängt, diesem womöglich nun Geld zurückgeben zu müssen.

Höhere Etats als in Vorjahren

Insgesamt sind für 2020 Aufwendungen von knapp 13,9 Millionen Euro geplant, rund 400 000 Euro mehr als zuletzt. Weil die ordentlichen Einnahmen jedoch nicht Schritt halten, wird erst mit Grundstücksverkäufen ein positives Gesamtergebnis von rund 150 000 Euro erzielt. Fürs nächste Jahr stehen gar 14,3 Millionen Euro an Ausgaben an. Dabei sind die Investitionen mit 4,1 und 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Ein neuer Kredit ist nicht geplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung soll von 400 Euro bis Ende 2021 auf 324 Euro gesenkt werden.

Haushalt-Details für Jahr 2020 Ausgewählte Positionen Steuereinnahmen 4.298.900 € (Änderung zum Vorjahr –633.200 €) Personalkosten gesamt 4.807.400 € (Änderung zum Vorjahr +237.400 €) davon Kindertagesstätten 2.410.000 € (Änderung zum Vorjahr +82.500 €) Kreisumlage 2.869.300 € (Änderung zum Vorjahr +177.600 €) Kreditaufnahme 0 € Kredittilgung 286.300 € Schuldenstand 2.731.900 € (zum Jahresende; pro Kopf ca. 360 €) Größte Investitionen Volkshaus (Planung, Abriss) 500.000 € Tanklöschfahrzeug 356.500 € Sanierung Mensa 340.000 € Sportplatz Auligk 250.000 € Turnhalle Auligk 250.000 € Aufstockung Hort 250.000 € Digitalpaket Gymnasium 190.000 € Feuerwehrgebäude Großstolpen, Außenanlagen 140.000 €

Stadtrat stimmt zu – einige Hinweise

Neben dem Dank an die Verwaltung sprach SPD-Stadtrat Lothar Gläser an, dass Abwassergebühren künftig kostendeckend sein müssen. Hager vermisste Geld für Wohnbau-Planungen und kritisierte geringe Mieteinnahmen der Stadt sowie einen zu hohen Leerstand beim städtischen Vermieter. Andreas Zielke ( CDU) und Jens Hausner ( Bündnis 90/Die Grünen) wollten den Beschluss nicht aufschieben, auch wenn Corona ein gewisses Risiko birgt, doch Groitzsch habe ein gute Grundlage. Dem folgten die Kollegen einstimmig.

Von Olaf Krenz