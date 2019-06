Groitzsch

„Halt, stehenbleiben! Bürger, weisen Sie sich aus“, schallte es lautstark am Eingang zum Festgelände des Mühlenradfestes in Groitzsch. Die Besucher schauten verdutzt, folgten dann aber schnell den Anweisungen des uniformierten Schirmmützenträgers.

Als Gegenleistung gab es einen roten Zettel, der sich als Visum zur Einreise in den Mühlengarten herausstellte. Abgestempelt vom Ministerium für Staatssicherheit und herausgegeben vom Ministerrat des Bürgervereins „ Stadtmühle Groitzsch“.

Humorvolle Erinnerung an Vorwendezeiten

Damit war schon am Eingang klar, dass mit der Veranstaltung an die DDR-Zeiten erinnert werden sollte. Alles mit Augenzwinkern betrachtet und nur zum Zwecke eines unterhaltsamen und humorvollen Tages, hatte das der Bürgerverein „ Stadtmühle Groitzsch“ organisiert. Und so setzten sich unter dem Titel „Fest des Mauerfalls“ die Spuren der untergegangenen DDR gleich auf den Tischen fort. Klassische Gerichte und Getränke von vor mehr als 30 Jahren standen auf der Speisekarte.

Kinderlieder und Modenschau mit Kittelschürze

Außerdem gab es erneut einen roten Zettel in ausreichender Anzahl für die Besucher. Darauf waren Liedtexte festgehalten, die (fast) jeder „gelernte“ DDR-Bürger am späteren Abend auch ohne Anleitung hätte problemlos mitsingen können. „Komm wir malen eine Sonne“ von Frank Schöbel zum Beispiel und auch „Kleine weiße Friedenstaube“.

Aus Kindertagen waren noch vielen „Bummi, Bummi“ sowie „Brüderchen, komm tanz mit mir“ in Erinnerung. Erstaunlich, wie sich solche Lieder aus Kindergarten- und Schulzeiten einprägt haben und plötzlich wieder im Gedächtnis sind. Neben einem Double der unvergessenen DDR-Komikerin Helga Hahnemann, das selbst gebasteltes DDR-Geld im Publikum verteilte, war wohl die Modenschau mit Kleidung von damals – wie der obligatorischen Kittelschürze – der Hingucker des Abends.

Natürlich dürfen Kittelschürzen nicht fehlen bei der DDR-Modenschau am frühen Abend. Quelle: Tilly Tschischgale

Groitzscher Verein glänzt mit Ideenvielfalt

Ob Tilly Tschischgale, Udo Killmey, Kerstin Schneiderheinze oder die anderen Mitstreiter vom Bürgerverein „ Stadtmühle Groitzsch“: Sie alle haben wieder tolle Ideen umgesetzt und die gemütlichen Aspekte der DDR-Vergangenheit etwas aufleben lassen. Sehr zum Spaß vom 86-jährigen Manfred Werk, der mit Ehefrau und Freunden auf das Festgelände gekommen war. Auch die 73-jährige Heidi Götze aus Groitzsch war im Publikum. Über die DDR-typischen Gerichte auf der Speisekarte schmunzelte sie. „Die mache ich heute teilweise selbst noch zu Hause.“ Der Mokka-Edel-Kaffeelikör sei in bester Erinnerung. Und Hirschblut, der Rotwein, war häufig nur als Bückware zu bekommen. „Den haben sich unsere Jungs immer bei Tanzveranstaltungen beschafft und damit die Mädels klar gemacht. Aber das schreiben Sie besser nicht in die Zeitung.“

Von Thomas Kube