Groitzsch gibt Corona-Finanzspritze für Kino und Fitnesscenter

Es ist kein gutes Jahr für Erholungs- und Freizeiteinrichtungen. Daran ändert bei den Groitzscher „Juwelen“ das kommunale Eigentum wenig. Wenn die Nutzer ausbleiben, fehlen auch hier die Einnahmen. Und so muss aus dem Stadtsäckel eine weitere finanzielle Unterstützung für die Azur GmbH fließen, das 100-prozentige Tochterunternehmen der Stadt. Die Firma betreibt sowohl das Bürgerhaus/Kino in der Breitstraße als auch das Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ am Schützenplatz. Bei Letzterem geht zudem eine angestrebte Sanierung in die Warteschleife.

Kino und „Wasserstrecke“ generell Zuschussgeschäfte

Dass das Kino und das „Azur“, in dem eine sogenannte „Wasserstrecke“ mit Schwimmbecken und Sauna integriert ist, Zuschussgeschäfte sind, ist zwar kein Phänomen dieses ganz besonderen Jahres. Immerhin stellte Groitzsch regulär für die jüngsten Wirtschaftspläne des Unternehmens 93 000 Euro (2019) und 98 000 Euro (2020) bereit.

Das Schwimmbecken im Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ in Groitzsch. Quelle: Jens Paul Taubert

Vier Monate Schließzeit und weitere Einschränkungen

Doch die aufgrund der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Schließzeiten, die bis Jahresende vier Monate betragen, bringen die positive Seite des Geschäftsgeschehens komplett zum Erliegen – wie natürlich bei anderen betroffenen Firmen und Betrieben auch. Und selbst als im Sommer und Herbst geöffnet war, gab es Einschränkungen aufgrund der Hygieneregeln, also weniger Zuspruch, hat Kämmerer Steven Weizenmann die Stadträte informiert.

Beatrice Kricke (l.) und Sabine Paschke vom Kino-Team haben nach dem ersten Lockdown die Wieder-Eröffnung des Kinos für Mitte Mai vorbereitet. Nun ist erneut geschlossen. Quelle: Mathias Bierende

Neue Finanzspritze der Stadt Groitzsch

Zwar nutzte die Azur GmbH die Kurzarbeiterregelung, sodass kein Mitarbeiter entlassen werden musste. Aber weder gab es Geld aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes – keine Hilfen für kommunale Unternehmen noch ein zinsloses Darlehen wie rein privatwirtschaftliche Firmen. Weshalb sich die Stadt gezwungen sieht, eine weitere Finanzspritze beizusteuern. Die Abgeordnete stimmten der Summe von 79 600 Euro zu, wobei 58 000 Euro ans „Azur“ und 21 600 Euro ans Kino gehen.

Die Beträge fallen womöglich geringer aus, wenn der Bund nun doch Nothilfe gewährt, wie für den zweiten Lockdown angekündigt, so Weizenmann. Groitzsch hat zumindest für den November 35 000 Euro beantragt – und will das bei Bestätigung auch für den Dezember tun.

Sanierung für „Azur“-Gebäude erforderlich

Unabhängig dieses von der Stadt kaum zu beeinflussenden Geschehens steht für das Fitness- und Wellnesscenter eine Sanierung an. Es war 2001 in einer alten Brauerei eingerichtet worden, die für knapp zehn Millionen D-Mark (etwa fünf Millionen Euro) auf Vordermann gebracht und umgebaut worden war. „Die baubiologische Belastung für das Gebäude ist durch ständig hohe Temperaturen, verbunden mit einer hohen Anreicherung an chemischen Stoffen (Salze), sehr hoch“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dadurch verschleiße das Haus wesentlich schneller als im Normalbetrieb, es gebe sowohl innen als auch außen Schäden.

Streit über das Planungsbüro

Schon Ende August sollte der Technische Ausschuss ein Planungsbüro mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragen, mit dem dann Fördermittel eingeworben werden können. Allerdings forderten die Mitglieder weitere Angebote neben dem Vorschlag der Verwaltung. Die konnte nun jüngst ein zweites, jedoch teureres vorlegen. „Weil es eben ganz schwierig ist, freie Kapazitäten zu finden“, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU).

In der Debatte wurde deutlich, dass es den Kritikern nicht in erster Linie um den Preis geht. „Wir haben beim Bau der Sporthalle keine guten Erfahrungen mit dem ersten Büro gemacht“, meint FDP-Stadtrat Kai Ludwig, der Vorsitzender des Sportvereins 1861 ist. „Auch beim Sportplatz gab es Theater.“ Das wolle er sich und der Stadt nicht wieder antun.

Enges Ergebnis – kein gültiger Beschluss

Kunze wies zwar darauf hin, dass es nur um den ersten Planungsschritt geht, ein Grobkonzept für die Förderung. Später könne doch das Büro gewechselt werden. Aber sein Ja zum Beschluss wurde von Ludwigs Nein zu einem Patt, weil sich die anderen Mitglieder enthielten. Damit gab es gar kein Ergebnis. Laut Bürgermeister kein Beinbruch, aber eine Zeitverzögerung.

Von Olaf Krenz