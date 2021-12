Groitzsch investiert in Toiletten und Spielplatz am Großstolpener See

Groitzsch

Zugegeben, der Sommer liegt noch in weiter Ferne. Doch Sonnenanbeter, Wasserratten und Strandläufer können sich heute schon auf die kommende Saison freuen. Vor allem die Groitzscher. Denn die Stadt setzt gerade alles daran, den Badestrand am Großstolpener See attraktiver zu gestalten. Zum einen mit neuen sanitären Einrichtungen, zum anderen mit einem umgestalteten Spielplatz.

WC-Komplex schon aufgestellt

Ersteres hat bereits Formen angenommen. „Die bisherigen Toiletten sind schon längst weg, sodass die neuen in Angriff genommen werden konnten“, sagt der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Anfang November sei die Bodenplatte gesetzt worden, mittlerweile stehe das kleine Häuschen. Mit rund 190 000 Euro schlagen die sanitären Einrichtungen am See zu Buche. Allerdings kann die Stadt auf Fördermittel aus dem europäischen Programm „Leader“ zurückgreifen.

Stadt hat Grundstücke von der Mibrag gekauft

Einher gehen die neuen Toiletten mit einer neuen Regelung, was das Saubermachen betrifft. „Bisher hat eine Putzfrau die Reinigung im Auftrag des Imbiss-Pächters übernommen“, sagt Rathauschef Kunze. Und das „Örtchen“ sei jederzeit zugänglich gewesen. Künftig werde allerdings der Besuch hinter dem Herzchen etwas Geld kosten. „Voraussichtlich 50 Cent“, erklärt Kunze.

Um den Spielplatz neu zu gestalten, musste Groitzsch Flächen von der Mibrag kaufen. Quelle: Julia Tonne

Ganz kostenlos hingegen werden sämtliche Tobestunden auf dem neuen Spielplatz sein, für den die Planungen bereits begonnen haben. Den vorausgegangen waren in den vergangenen Monaten Verhandlungen mit dem Bergbauunternehmen Mibrag, dem noch Flurstücke am See gehörten. „Es ist uns in Lichtgeschwindigkeit gelungen, die notwendigen Flächen zu kaufen“, betont Kunze. Im nächsten Jahr könne dann der Bau beginnen.

Spielplatz-Neubau wird ebenfalls gefördert

Hierfür belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf etwa 191 000 Euro. Und auch diese Summe muss Groitzsch nicht allein stemmen. Etwa 143 000 Euro werden aus dem Leader-Topf beigesteuert. „Der Spielplatz wird komplett neu gestaltet“, macht Kunze deutlich. „Alles in allem wird es am Großstolpener See wieder so richtig schön.“ Da muss dann nur noch das Badewetter mitspielen.

Von Julia Tonne