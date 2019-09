Groitzsch lässt neue Hort-Etage planen

Groitzsch

Die Machbarkeitsüberlegungen für die Horterweiterung in Groitzsch sollen nun zu einem Bauantrag führen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat am Donnerstagabend dazu den Auftrag an das Leipziger Büro H + L Generalplanung und Projektmanagement ( Dieter Heßler und Bernd Löber) vergeben. Zudem haben die Abgeordneten den Zuschlag für eine Fahrbahnerneuerung im Ortsteil Löbnitz-Bennewitz erteilt.

Architekt der ersten Stunde plant den Anbau

Ende Juli hatte der Ausschuss erstmals das Hort-Projekt auf dem Tisch. Die jetzige Firma des Architekten Dieter Heßler, der 2005/2006 die Schaffung der Kindereinrichtung aus einem leer stehenden Wohngebäude und einem Funktionsanbau am Fuße des Wasserturms verantwortet hatte, legte die Aufstockung des Seitentrakts vor. Jetzt wird sie mit der Genehmigungsplanung sowie weiteren Aufgaben bis hin zur Bauobjektüberwachung beauftragt; Spezialleistungen wie Statik sowie Nachweise für Brandschutz, Wärme- und Schallschutz gehören nicht dazu. Knapp 21 000 Euro wird das die Stadt kosten.

Gruppenzimmer, Lagerraum und Eingangsbereich entstehen

Die neue Etage auf dem Anbau soll ein etwa 65 Quadratmeter großes Gruppenzimmer, einen Lagerraum und einen Zugangsbereich erhalten. Für diesen ist ein Durchbruch zum bereits nach oben reichenden Treppenhaus erforderlich. Obendrauf kommt ein Flachdach. Die vorab geschätzten Kosten liegen bei 200 000 Euro. „Mal sehen, was die Berechnung ergibt“, meint Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Angestrebt wird eine Förderung über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) mit wenigstens 50 Prozent.

Zu Beginn des neuen Schuljahres soll Anbau fertig sein

Nach einer „Zeitschiene“ fragte FDP-Stadtrat Dieter Hager. „Wir wollen bis zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertig werden“, antwortete Schmidt. Wobei erste Vorstellungen zum Ablauf schon überholt sind. Demnach soll nun der Bauantrag bis Weihnachten eingereicht werden, damit die Baugenehmigung zum Ende des ersten Quartals vorliegen kann; was anfangs noch für 2019 erhofft worden war. „Trotzdem ist das recht sportlich“, so der Amtsleiter.

Straßen in Löbnitz soll saniert werden

In Löbnitz-Bennewitz soll die Straße zur Nummer 54 (Kuckucksburg) in zwei Bauabschnitten instandgesetzt werden. Zunächst geht es um etwa 50 Meter über die 90-Grad-Kurve. Dabei soll nur bedarfsweise die Verbesserung des Untergrunds erfolgen. Das landwirtschaftliche Pflaster wird circa drei Meter breit verlegt, mit einem wasserdurchlässigen Mittelstreifen. Wo der vorhandene Asphalt gerissen ist, wird er mit Betonpflaster ersetzt. Die Kurvengestaltung soll den Begegnungsverkehr von Pkws ermöglichen.

Im Groitzscher Ortsteil Löbnitz-Bennewitz soll die Straße zur Nummer 54 (Kuckucksburg) erneuert werden. Für 2019 ist der rot-markierte Abschnitt vorgesehen. Quelle: Stadtverwaltung Groitzsch

Vier Unternehmen hatten Angebote abgegeben. Das günstigste ist von der Firma Tief-, Straßen- & Pflasterbau Jörg Sube aus Zwenkau, die schon mehrfach für Groitzsch gearbeitet hatte. Zudem offerierte sie einen Nachlass, sodass die Kosten nun rund 31 800 Euro betragen sollen – was etwas günstiger ist als die berechneten gut 33 600 Euro. Der teuerste Betrieb wollte knapp 43 700 Euro haben. Das Vorhaben wird mit einer Quote von 80 Prozent vom Freistaat gefördert.

Von Olaf Krenz