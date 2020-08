Groitzsch

Die jüngsten Brückenprüfungen in Groitzsch und seinen Ortsteilen ziehen eine Reihe von Einschränkungen für den Verkehr nach sich. Von neun kontrollierten Bauwerken waren lediglich drei ohne wesentlichen Befund. Für die anderen sechs gibt es aufgrund des Zustands nun Anordnungen, die von einer Tonnagebegrenzung bis zur kompletten Sperrung reichen. Zwar dürfte diese extremste Variante recht wenig Auswirkung zeigen, weil dort bisher schon kaum gefahren wird. „Andernorts aber gibt es ein Folgeproblem“, kündigt der Groitzscher Bauamtsleiter Dirk Schmidt an. Die Änderungen treten so schnell wie möglich in Kraft.

Nur noch Pkws auf einer Fahrspur

Erhebliche Effekte gibt es in zwei Ortsteilen, wo auch der öffentliche Personennahverkehr von den Auflagen betroffen ist. Die Brücke über die Schlumper in der Cöllnitzer Straße von Großpriesligk wird auf eine Belastung von drei Tonnen Gesamtgewicht begrenzt. Gleiches gilt auch für die Straßenüberführung an der Schnauder in Droßkau (an der ehemaligen Mühle).

Wenn dort ein Begegnungsverkehr möglich ist, können von jeder Seite sogar nur Fahrzeuge mit maximal 1,5 Tonnen zugelassen werden, sagt Schmidt. Deshalb erfolgt eine Einengung auf eine Fahrspur. Zudem dürfen lediglich Pkws passieren. Selbst Bussen, für die es häufig Ausnahmen gibt, und dem landwirtschaftlichen Verkehr wird die Überfahrt untersagt. Damit kann zum einen die Haltestelle an der Käferhainer Straße (Großpriesligk) nicht mehr bedient werden; dennoch soll der Schülerverkehr abgesichert sein. Andererseits muss die Bushaltestelle Obertitz wegen der Droßkauer Vorgabe verlegt werden.

Zunächst, so der Bauamtsleiter, wird eine temporäre Beschilderung aufgestellt. Schwellen sorgen für die schmale Fahrbahn. Nach einer gewissen Beobachtungszeit sollen die Regelungen dann eine endgültige bauliche Fassung erhalten.

Die Brücke über den Mühlgraben in der Brösener Straße (Blick in Richtung Groitzsch) erhält eine Traglastbeschränkung auf zwölf Tonnen. Quelle: Mathias Bierende

Auswirkungen auf die Kippenrandstraße

Die vermeintlich kleinste Einschränkung gibt es für die Brücke über den Mühlgraben in der Brösener Straße kurz hinter dem Groitzscher Ortsausgang in Richtung Wischstauden. Mit zwölf Tonnen wird ihr die höchste Tragfähigkeit der sechs beanstandeten Bauwerke zugestanden. Allerdings, gibt Dirk Schmidt zu bedenken, können dann von dort keine größeren Lkws in die östlichen Ortsteile gelangen. „Damit erhält die Kippenrandstraße eine neue Bedeutung. Auf ihr sollen vorerst Tempo 30 und ein Fahrradverbot gelten“, so der Amtsleiter.

Schließlich ist für die Brücke über den Mühlgraben in der Sebastiansstraße die Gesamtlast auf neun Tonnen festgelegt worden. Hier soll es mal einen Ersatzneubau geben. Hingegen wird die Brücke über die Schnauder am Feldende der Mühlstraße (an der Pumpstation) für sämtliche Kraftfahrzeuge gesperrt. Und über den eher Steg als Brücke zu nennenden Übergang in Altengroitzsch Richtung Elsterradweg dürfen nicht einmal Fußgänger die Schwennigke überwinden.

40 Brücken und keine Fördermittel

Für insgesamt 40 Brücken unterschiedlicher Größe muss die Stadt Groitzsch alle sechs Jahre eine große Prüfung vornehmen lassen, erklärt Amtsleiter Schmidt. Nach der Hälfte der Zeit gibt es eine Zwischenprüfung. Da ist er froh, dass immerhin 14, wenn auch mehrere kleinere darunter, in den vergangenen Jahren nach den Hochwasserschäden von 2013 erneuert wurden. Schließlich gehen die Kosten bei jedem Projekt in die Hunderttausende. „Und wann es mal wieder normale Fördermittel dafür gibt, ist fraglich.“ Hat doch Sachsen seine Gelder aus der Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau gestoppt. „Da geht es wohl frühestens 2023/2024 weiter.“

Von Olaf Krenz