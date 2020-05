Groitzsch öffnet eigene Häuser: Diese Regeln gelten für’s Kino und das Fitnesscenter „Azur“

Groitzsch

Nach der Corona-Schließung will die Stadt Groitzsch jetzt ihre besonderen Perlen glänzen lassen. Ab 16. Mai flimmern wieder Filme über die große Leinwand im Kino, ab 18. Mai ist der (eingeschränkte) Besuch im Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ möglich. Es sind die einzigen kommunalen Einrichtungen ihrer Art im Landkreis. Natürlich gibt es noch spezielle hygienische Auflagen und Regelungen, sagt Thomas Krauß, Geschäftsführer der städtischen Betreiberfirma für beide Häuser.

Geschäftsführer Thomas Krauß im noch leeren Trainingsbereich des Groitzscher Fitness- und Wellnesscenters „Azur“. Nach Wochen der Corona-Schließung wird am 18. Mai wieder geöffnet. Bis dahin werden die Geräte weiter auseinandergerückt. Quelle: Olaf Krenz

Azur GmbH: Kurzarbeit und Revision im Bad

„Ich hätte mir das Ausmaß der letzten Wochen niemals vorstellen können, selbst Anfang März noch nicht, als Corona schon in aller Munde war“, sagt Krauß. Für seine Einrichtungen kam das Aus am 16. März. „Das ,Azur‘ wurde 9 Uhr normal geöffnet, halb elf mussten wir aber alle Leute rausbitten, um zu schließen.“ Es herrschte große Unsicherheit, weil nicht abzusehen war, wann und wie es weitergeht. Für die elf Festangestellten und den einen geringfügig Beschäftigten in der gemeinsamen GmbH wurde Kurzarbeit angemeldet. Dem knappen Dutzend Pauschalkräfte, in der Regel Kursleiter, wurde gekündigt.

„Ich hatte auf nur zwei, drei Wochen gehofft, aber dann...“, so der Geschäftsführer. In den verbliebenen Arbeitsstunden wurden Dinge erledigt, die sonst liegen bleiben, auch mal kleinere Reparaturen. Im „Azur“ am Schützenplatz wurde auch etwas umgebaut, umgestellt. „Und wir haben die Revision für den Bad- und Saunabereich vorgezogen.“ Wasser abgelassen, Fliesen kontrolliert und ausgebessert, spezielle Reinigung. Um Kosten zu sparen, wurden Heizung und Strom zurückgedreht sowie Vereinbarungen mit den Versorgern getroffen. „Wir haben sonst Abschlagszahlungen von 6000 Euro im Monat.“

Heikle Geschichte um Mitgliedsbeiträge

Etwas heikel, sagt Krauß selbst, war der weitere Einzug der Mitgliedsbeiträge. „Ich habe alle in einem Brief informiert und gebeten, das Geld nicht zurückzubuchen.“ Bei rund 650 Eingeschriebenen wäre das sonst ein großes Problem geworden. Reichlich 30 kündigten allerdings, einige drängten auf sofortige Zahlungsaussetzung, andere gar auf Rückzahlung – die schlechteste Lösung für die Firma, so der Chef. Allen anderen werden die zwei Monate „Pause“ gutgeschrieben, sie können das – möglichst später und versetzt – für eine Beitragsaussetzung einlösen. Für die etwa 300 sonstigen Kursteilnehmer ist geplant, ausgefallene Übungsstunden nachzuholen. „Wie wir mit dem Babyschwimmen verfahren, gerade auch bei den nächsten ausgebuchten Kursen, müssen wir sehen. Manches Kind ist ja aus dem Alter raus.“

„Azur“ öffnet für Mitglieder und mit Einschränkungen

Am 18. Mai geht es mit einer Teilöffnung im „Azur“ los. „Vorerst dürfen nur die Mitglieder kommen“, nennt Thomas Krauß eine wesentliche Einschränkung. Zudem werden die Geräte im Fitnessbereich auseinandergerückt, sodass es weniger Plätze gibt. Die Gäste und ihre Verweilzeit werden registriert, ihre Zahl im Haus und die Trainingszeit (90 Minuten) werden limitiert. Schwimmbad, Sauna, Duschen und Umkleiden müssen noch geschlossen bleiben. „Ich hoffe, dass wir die nach der aktuell bis 5. Juni laufenden Phase öffnen dürfen. Manche Mitglieder nutzen ja fast nur den Nassbereich.“ Auch Präventions- und Rehakurse, ja meist für Risikogruppen, werden noch nicht angeboten.

Der Geschäftsführer stellt klar: „Im Haus herrscht Maskenpflicht – außer auf den Trainingsflächen, sonst produzieren wir mehr Probleme, haben wir ausprobiert.“ Die Firma habe „für Unmengen an Geld“ Hygieneartikel gehortet: Masken, Desinfektionsmittel, Seifenspender und Handschuhe. Gesellige Treffs, das Quatschen bei der Erholung, sind nicht erlaubt; die Sitzecken werden weggeräumt.

„Die Mitarbeiter freuen sich auf den Start, wollen wieder arbeiten“, so Krauß. „Doch natürlich wissen wir nicht, ob die Abläufe so funktionieren. Und ob überhaupt jemand kommt.“

Kino im Bürgerhaus startet mit zwei Filmen

Die Zweifel gibt es ebenso für das Kino im Bürgerhaus an der Breitstraße. Leiter Enrico Bergander und seine zwei Mitarbeiterinnen haben den Auftakt am 16. Mai über drei Tage vorbereitet, Materialien bereitgestellt. Besucher müssen Masken tragen, beim Kommen und Gehen, auf dem Weg zur Toilette – doch im Saal nicht, erklärt Geschäftsführer Krauß. Neu ist die Zuweisung der Plätze. Besetzt wird nur jede zweite Reihe. Und zwischen Familien/Haushalten müssen drei Sitze frei bleiben. Zudem ist eine Besucherliste zu führen.

Zum Filmvergnügen werden Popcorn, Nachos und Getränke verkauft. „Zwar gibt es keine aktuellen Starts, die Verleiher warten noch“, meint Krauß. „Wir können trotzdem Filme zeigen, die in Groitzsch noch nicht gelaufen sind.“ In der 16-Uhr-Vorstellung ist „Trolls World Tour“ zu sehen, ein Animationsstreifen über kleine musik-liebende Fabelwesen. Ab 19 Uhr erzählt „Nightlife“ (ab zwölf Jahre) von einem ganz verrückten Date, wobei Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Frederick Lau mitspielen. Zwischendurch werde der Saal desinfiziert. Auch deshalb gibt es jetzt nur zwei statt drei Termine pro Tag. Das Kino, sagt der Geschäftsführer, hat während der Schließzeit von vielen Leuten Zuspruch erhalten. Es wurden auch zahlreiche Gutscheine gekauft.

Firma für „Azur“ und Kino wartet auf Darlehen

Mit den Beiträgen der „Azur“-Mitglieder und dem 15 000-Euro-Hilfspaket des Freistaates hat die Firma bisher ihre Liquidität gewahrt. „Ich habe auch das sächsische Darlehen über 50 000 Euro beantragt, aber das lässt auf sich warten.“ Das würde dem Unternehmen größere Schwierigkeiten ersparen, sagt Thomas Krauß. Zumal die Stadt, „ohne deren Unterstützung es nicht so funktioniert hätte“, gerade ihren regulären Zuschuss beschlossen hat. „Wir kommen hin, wenn es keine neuen Rückschläge gibt.“

