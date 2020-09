Groitzsch plant Edelstahl-Toilette für Großstolpener See

Groitzsch/Großstolpen

Guten Zuspruch hatte die Groitzscher „Badewanne“ an den heißen Tagen des Sommers. Der Strandabschnitt am Landschaftssee Großstolpen ist aufgrund des sauberen Wassers sowie des Bistros und der öffentlichen Toilette auch bei Familien beliebt. Die Kommune plant eine weitere Aufwertung. Schon einige Zeit wird die Verbesserung der Parkplatzbereiche angestrebt. Nun allerdings soll ein Ersatzneubau für die WC-Anlage vorgezogen werden.

Der Stadtrat hat jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst, um Fördermittel zu beantragen. Die Zuschüsse sollen aus dem sächsischen Programm der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra), Bereich Tourismus, kommen.

Beim LVZ-Test ist das Toilettenhäuschen gesperrt. Quelle: Pauline Szyltowski

Toilettenhäuschen aus Startzeit des Badebetriebs

Zuletzt beim LVZ-Test war die Toilette defekt und geschlossen. Das Häuschen, das an die zentrale Kläranlage angeschlossen ist, steht seit der Freigabe des Tagebaurestlochs für den Badebetrieb 1997. Den Betrieb der „alten Hütte“ regelt der Imbiss-Pächter. Außerhalb der Öffnungszeiten ist dort zu. Das soll mit dem neuen Projekt geändert werden.

Die Anlage ist sanierungsbedürftig, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Der Etat für dieses Jahr sah zunächst 340 000 Euro dafür vor. „Verwaltung und Stadtrat haben sich dann aber darauf verständigt, das Ganze eine Nummer kleiner zu gestalten. Es sollen rund 100 000 Euro eingespart werden.“

Hinweise am Toilettenhäuschen am Badebereich des Großstolpener Sees. Quelle: Olaf Krenz

Edelstahl-Sanitär-Modul wie am Groitzscher Markt

Dabei setzt Groitzsch auf die Erfahrung mit dem stillen Örtchen am Rande des Marktes. Dort war vor drei Jahren ein modernes Edelstahl-Sanitär-Modul der Firma Hering Sanikonzept aus Burbach ( Nordrhein-Westfalen) in einer „normalen“ Gebäudehülle aufgestellt worden. Ähnlich soll das nun auch am See erfolgen.

Vorgesehen sind ein Herrenbereich und eine barrierefreie Kabine für Damen und Behinderte, mit klappbarem Babywickeltisch. Den Zutritt könnte ein Münzautomat regeln. „Wir wollen mit dem WC unabhängig vom Imbiss-Pächter werden “, so der Bürgermeister. Es sei eine saisonale Nutzung von Mai bis September geplant.

Von Olaf Krenz