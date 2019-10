Groitzsch reißt ehemalige Kita-Baracke ab

Groitzsch

In diesen Wochen haben die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „ Schilfkörbchen“ in Groitzsch erneut eine Baustelle nebenan. Sie kennen das schon, weil zwischen Sommer 2017 und Februar 2019 ihr aktuelles Domizil völlig neu im ersten Obergeschoss des Geschäftshauses Sebastians Hof eingebaut wurde. Was sie aus dem benachbarten Flachbau, der zuvor die Kita beherbergte, verfolgen konnten. Nun wird das alte Gebäude abgerissen.

Den Auftrag dafür vergab der Groitzscher Stadtrat Ende August nach öffentlicher Ausschreibung an das Audigaster Unternehmen Maik Nowotny Bauleistungen. Sein Kostenangebot von rund 118.000 Euro war das günstigste. Die Firma hatte unter anderem schon vor zwei Jahren die Etage im Geschäftshaus entkernt, was einer ähnlichen Größenordnung entsprach. Jetzt beseitigt sie den laut Beschlussbegründung „eingeschossigen Barackenbau in Leichtbauweise aus mittlerer DDR-Zeit“.

Kita Groitzsch wurde 1970 als Bauarbeiterunterkunft errichtet

Dieser war 1970 als Bauarbeiterunterkunft errichtet und später für die Kinderbetreuung verändert worden. Inzwischen ist das Gebäude längst veraltet, reichte der Platz nicht mehr, war die Anpassung an aktuelle gesetzliche Bedingungen kaum bis nicht mehr möglich. Deshalb startete die Stadt die letztlich überaus aufwendige und teure Umnutzung in rund sieben Meter Entfernung.

Bisher hat die Firma Nowotny den Aufbau beseitigt. Nahezu besenrein liegend, ist momentan nur noch das Fundament von der früheren Baracke übrig; ein abgehängter Bauzaun umrandet es. Die Bodenplatte kommt in den Herbstferien an die Reihe, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Das habe die Stadt extra so festgelegt, um die Lärm- und Staubeinwirkung auf die Kita möglichst zu minimieren. Aufgrund von Familienurlaub werden ja in den nächsten zwei Wochen weniger Kinder betreut.

Nach dem Totalabbruch wird Mutterboden aufgefüllt. Dann soll Rollrasen aufgelegt werden. Damit wird der vorhandene Gartenbereich der Einrichtung wesentlich vergrößert. Was laut Bauamtsleiter Dirk Schmidt auch erforderlich ist: Die Zahl der Betreuungsplätze wurde auf 89 erhöht, und pro Kind sollen in Sachsen zehn Quadratmeter sogenannte Freispielfläche zur Verfügung stehen. Damit wird dann die Umwandlung des „ Schilfkörbchens“ beendet, dessen freier Träger das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel Groitzsch ist.

Von Olaf Krenz