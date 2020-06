Groitzsch schließt Planung für Baugebiet Oststraße ab

Groitzsch

Trotz der – wenn auch inzwischen gelockerten – Corona-Einschränkungen ist ein Großteil der Alltagsgeschäfte der Stadt Groitzsch weitgehend normal fortgesetzt worden. Was bedeutet, dass auch die Vorbereitung von Bauvorhaben nicht stillsteht. Unter anderem hat der Stadtrat Voraussetzungen für eine weitere Wohnbebauung geschaffen und ein Straßenbauvorhaben ausgelöst.

Planung beendet für kleines Baugebiet

Für das kleine Wohngebiet „An der Oststraße“ ist mit einem Satzungsbeschluss und der inzwischen erfolgten Veröffentlichung im Amtsblatt Baurecht hergestellt worden. Was bedeutet, dass die städtische Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) als Flächeneigentümer nun die Erschließung und die Vermarktung in Angriff nehmen kann. Allerdings werden wohl nur noch sechs Parzellen für Eigenheime entstehen, weil ein weiterer Besitzer seine beiden Flurstücke nicht mehr überbauen lassen will. Damit fällt das Plangebiet südlich nun kürzer aus als bei dem ursprünglichen Projekt. Das war bereits 1995 beschlossen, vom damaligen privaten Eigentümer aber nicht umgesetzt worden.

Südlich der Groitzscher Oststraße (gelber Streifen) kann nun ein neues Bebauungsgebiet erschlossen werden. Quelle: Stadtverwaltung Groitzsch/Büro Wenzel & Drehmann PEM

Eigenheime mit bis zu zwei Vollgeschossen

Vorgesehen ist, dass von der Oststraße eine knapp 60 Meter lange und sechs Meter breite Fahrbahn nach Süden abzweigt. Sie wird künftig ein verkehrsberuhigter Bereich sein. Auf beiden Seiten sowie um einen Wendehammer werden die Baugrundstücke angeordnet. Die Einzelgebäude dürfen höchstens zwei Vollgeschosse haben mit einer maximalen Firsthöhe von elf Meter. Da das Areal als allgemeines Wohngebiet eingestuft wird, könnten auch kleinere Läden, Lokale und nicht störende Handwerksbetriebe sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Anlagen errichtet werden.

Wendeschleife am Hofgarten-Komplex

Schon weit fortgeschritten ist der Bau des Hofgarten-Projekts der Pflegegruppe Krumbholz. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhof entsteht ein Gebäudekomplex mit (Senioren-)Wohnungen, Firmensitz, Veranstaltungssaal und Kindergarten. Für die Zufahrt erhält die Sackgasse Alwin-Schmidt-Straße eine Wendeschleife. Zwei Straßenlampen und ein Standplatz für die Abfallentsorgung sollen ebenfalls geschaffen werden.

Straßenbau günstiger als erwartet

Auf die Ausschreibung des Bauvorhabens gingen acht Angebote ein. Den Zuschlag erteilte der Stadtrat der Firma Umwelttechnik & Wasserbau, Niederlassung Leipzig (Ableger in Pegau) für knapp 130 000 Euro. Die Kosten waren auf rund 145 000 Euro geschätzt worden; der teuerste Interessent wollte noch 10 000 Euro mehr. Inzwischen haben die Arbeiten begonnen. Sie sollen am 24. Juli beendet sein.

Von Olaf Krenz