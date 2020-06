Groitzsch/Pegau/Elstertrebnitz

Sie wissen nichts Genaues: Viereinhalb Monate vor Beginn der neuen Karnevalssaison wagen sich die Vereine in der Elsterregion nur zögerlich an die Programmplanung. Hat Corona im Winter weiterhin das Sagen? Ist Partyspaß dann ohne Auflagen möglich? Fällt die fünfte Jahreszeit gar völlig aus? Die Klubs üben sich derzeit in Geduld und senden nur ein zaghaftes Helau und Oho an die große Faschingsgemeinde.

Die Elsterstürmer aus Elstertrebnitz - hier beim Pegauer Faschingsumzug 2019 - sind der jüngste Karnevalsverein in der Elsterregion. Unter Vorsitz von David Zühlke (2.v.li.) wollen die aktuell 45 Mitglieder bei den großen Straßenumzügen in Groitzsch und Pegau wieder dabei sein. Quelle: privat

Pläne für den Herbst und Winter stehen

Die Elsterstürmer in Elstertrebnitz stehen vor ihrer dritten Saison – und der zweiten als eingetragener Verein. Damit ist die 45 Mitglieder starke Truppe um den Bürgermeister David Zühlke (CDU) der mit Abstand jüngste Karnevalsverein in der Elster-Hochburg. Getreu dem Motto „Nach dem Karneval ist vor dem Karneval“ hatten die Jecken schon vor der Corona-Krise ihre Planungen für den Herbst und Winter 2020/21 begonnen, erläutert Zühlke, auch das Motto stehe bereits fest. Alles Weitere wollen die Faschingsfreunde auf ihrer Zusammenkunft am 8. Juli besprechen, dabei soll es auch eine Rückschau auf die letzten Straßenumzüge geben und neue Mitglieder aufgenommen werden.

Eigene Veranstaltungen stellen die Elstertrebnitzer aber nicht auf die Beine, das sei nicht Sinn und Zweck ihres Vereins. „Wir stärken vielmehr die Umzüge in Groitzsch und Pegau und möchten vor allem den Kindern am Straßenrand ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Die Elsterstürmer hoffen sehr, dass die Umzüge 2021 stattfinden können.

Vereinzelte kleine Proben in Kitzen

Im Wartemodus befinden sich derzeit die Frohnaturen vom Karnevalsclub Kitzen (KCK). Es finden zwar vereinzelt Proben im kleinen Rahmen statt, weiß der Präsident Uwe Bartsch, aber nach richtig durchstarten sieht es nicht aus. Bis Ende Juli will der Club abwarten und dann Entscheidungen für die neue Saison treffen.

Sommerauftritte entfallen beim GCC

Der Lockdown hat auch den Groitzscher Carnevalsclub (GCC) hart getroffen, meldet die Vereinssprecherin Jennifer Frischbier. „Unsere Jahreshauptversammlung konnte nicht wie geplant stattfinden und auch der Trainingsstart in einigen Tanzgruppen musste verschoben werden.“ Viele Sommerauftritte wie beim Feuerwehrfest, dem Mühlradfest oder dem Inselfest der Groitzscher Angler wurden abgesagt. „Doch Social Media sei Dank haben wir einen guten und unkomplizierten Weg der Kommunikation untereinander gefunden.“ Der Vorstand treffe sich per Video-Chat in regelmäßigen Abständen, um Vorbereitungen zu treffen und Beschlüsse zu fassen.

Auch die einzelnen Gruppen bleiben über den Nachrichtendienst WhatsApp oder Video-Chats in Kontakt, so Jennifer Frischbier. „Die Tanzgruppe Zauberhaft und Tanzbereit beispielsweise traf sich jede Woche zur gewohnten Trainingszeit in einem Video-Chat, einfach um sich mal wieder zu sehen und zu quatschen.“

Trainingsbetrieb wieder aufgenommen

Mit den Lockerungen der letzten Wochen nehmen nun auch die GCC-Mitglieder langsam wieder den Trainingsbetrieb auf – im Freien und unter den geltenden Abstandsregelungen. „Wir gehen mit der Situation sehr kreativ um und treffen uns einfach immer mal in einem anderen Garten zum Training. In den letzten Wochen waren wir also nicht untätig.“ Vorbereitungen für die Saison werden getroffen, egal ob sie so stattfinden kann oder nicht. Die Situation sei für alle nicht einfach, aber der GCC mache das Beste daraus.

Motto und Termine für 57. Saison stehen fest

Der Pegauer Karnevalsklub ( PKK) scharrt ebenfalls mit den Hufen und bereitet peu á peu die fünfte Jahreszeit vor. „Unser Motto für die 57. Saison steht bereits fest“, sagt der Präsident Heiko Günther und verrät nur soviel, dass es etwas mit Dschungel zu tun habe. Auch ein Prinzenpaar sei bereits gefunden und die Prinzengarde wurde neu eingekleidet. „Wir planen für die komplette Saison. Wie die Veranstaltungen im Einzelnen ablaufen werden, welche Auflagen dann gelten, das wissen wir jetzt noch nicht. Es ändert sich ja täglich. Aber aus unserer Sicht wäre es ein Fehler, bis zum letzten Moment zu warten. Wir möchten lieber vorbereitet sein.“ Wenn alles wie geplant läuft, lädt der PKK am 11. November zur Karnevalseröffnung auf den Marktplatz ein, zudem soll es wieder einen Tanztag und die Abendveranstaltungen im Volkshaus geben.

Karnevalsvereine haben Kosten zu stemmen

Erste Trainingseinheiten absolvieren die PKK-Tanzgruppen bereits im Tanztrainingszentrum am Schützenplatz – unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. „Wir betreiben einen riesigen Aufwand, damit es weitergeht“, erklärt Heiko Günther. „Ich hätte ehrlich gesagt große Bauchschmerzen, wenn die Veranstaltungen nicht stattfinden können. Das wirft eine ganze Region zurück.“ Nicht zuletzt haben die Vereine Kosten zu stemmen, die sie mal nicht eben aus dem linken Ärmel schütteln. Sie müssen Pacht oder Miete zahlen, Kostüme und Requisiten anfertigen lassen und Honorar an die Übungsleiter zahlen.

Die Groitzscher Burgnarren verzichten im November auf ihre Veranstaltung. Dafür fehlt ihnen die ganzjährige Probenzeit. Quelle: Kathrin Haase

Groitzscher Burgnarren fehlt der Probenvorlauf

Bei den Schnaudertaler Burgnarren in Groitzsch (CSB) ruhen aufgrund der Corona-Auflagen momentan alle Vereinsaktivitäten. Laut Präsident Frank Neumann finden in den Tanz- und Kabarettgruppen keine Proben statt, jedoch werden fleißig Ideen für Kostüme und Requisiten geschmiedet. Die Choreographien und Musik für die Tanzgruppen stehen, da bis auf ganz kurze Pausen ganzjährig geprobt werde. Aufgrund der nun fehlenden Probezeit und „sonstiger coronabedingter Umstände“, wie es Frank Neumann formuliert, habe sich der Vereinsvorstand dazu entschlossen, im November keine Veranstaltung durchzuführen. Auf der Jahreshauptversammlung am 3. Juli werden Einzelheiten besprochen und über den Verlauf der neuen Saison abgestimmt.

„Sollte die Saisoneröffnung am 11.11. stattfinden dürfen“, so der Präsident weiter, „werden wir auf jeden Fall dabei sein und unser neues Tanzmariechen und unsere Burggrafengarde in ihren neuen Kostümen präsentieren.“ Ein Motto gibt es bei den Burgnarren auch im Coronajahr traditionell nicht.

Von Kathrin Haase