Groitzsch vergibt Aufträge für Hort und Mensa

Groitzsch

Zwei der größten Investitionsbrocken in diesem Jahr in Groitzsch sind die Sanierung der Schulmensa für 340 000 Euro und die Erweiterung des Hortgebäudes am Wasserturm für 250 000 Euro. Dafür hat der Stadtrat am Donnerstag eine Reihe von Beschlüssen gefasst.

So geht der Auftrag für den Heizungs- und Lüftungseinbau im neuen Hort-Obergeschoss an die Sanitär-, Heizungs- und Klempnerfirma Thrandorf aus Pegau zu einem Preis von 18 600 Euro. Das Unternehmen hatte in der öffentlichen Ausschreibung als Einziges ein Angebot abgegeben. Um die Elektrotechnik mit Starkstromanlagen sowie Fernmelde- und informationstechnischen Anlagen kümmert sich die Firma Kahnt Elektrotechnik aus Audigast. Sie hatte sich mit einem Angebotspreis von knapp 47 800 Euro inklusive Wartung um den Auftrag beworben.

Zusätzlicher Gruppenraum und Werkstatt sollen entstehen

Das Hortgebäude am Wasserturm platzt aus allen Nähten. Um die Raumsituation etwas zu entspannen, ist eine Erweiterung des zweiten Obergeschosses im Neubau vorgesehen, hier sollen ein zusätzlicher Gruppenraum sowie eine Werkstatt beziehungsweise Lager geschaffen werden. An der Kapazität von 193 Kindern ändere das nichts, heißt es in den Beschlüssen. Im Zuge der Horterweiterung könne der bisher genutzte Bereich in der Mensa der Oberschule freigelenkt und für einen neuen Wirtschaft-Technik-Haushaltsraum mit Lehrküche und Unterrichtsraum genutzt werden. Die Sanierung nebst Umbau beläuft sich auf 340 000 Euro Gesamtkosten.

Arbeiten an Schulmensa beginnen mit Sommerferien

Für Trockenbau und Putzarbeiten ist die HTS Bau GmbH aus Mittweida zuständig. Sie hatte mit 38 200 Euro das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. Den Auftrag für Tiefbau, Trockenlegung und Bau einer Rampe vergaben die Stadträte an die Wolf GmbH aus Göpfersdorf. Im Preis von 117 000 Euro sind neben Bauwerkstrockenlegung noch Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten, Betonabbruch und Pflasterarbeiten enthalten. Die Installation und den Umbau der elektrischen Anlage übernimmt die Mutzschener Elektro GmbH – für 20 500 Euro. Zu deren Aufgaben gehören unter anderem die brandschutztechnische Abschottung an Wand- und Deckendurchbrüchen, die Erneuerung der Datenleitung sowie Beleuchtung. Für diese Maßnahme bekommt die Stadt über das Förderprogramm „Digital-Packt-Schule“ eine Zuwendung in Höhe von 5750 Euro.

Mit Beginn der Sommerferien sollen die Arbeiten in der Schulmensa beginnen.

Von Kathrin Haase