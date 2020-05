Groitzsch wählt erste Baufirmen für neue Hort-Etage aus

Groitzsch

Eins aufs Dach kriegt der Hort in Groitzsch. Keine Fotovoltaikanlage, sondern eine neue Etage. Die Einrichtung „Am Wasserturm“, in der Erzieherinnen die Grundschüler außerhalb des Unterrichts betreuen, wird erweitert. Der zusätzliche Bereich wird als zweites Obergeschoss auf den Anbau gesetzt. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend in der Oberschul-Aula die ersten drei Bauaufträge für zusammen knapp 150 000 Euro erteilt. Das Gesamtprojekt ist mit 250 000 Euro im Haushalt veranschlagt. Es soll eine Förderung über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) geben, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU).

Kapazität bleibt – Raumsituation wird entzerrt

Geschaffen werden sollen laut Bauamtsleiter Dirk Schmidt ein Gruppenzimmer und ein Raum Lager/Werkstatt. Zwar ändert sich damit nichts an der Kapazität des Horts. Es bleibt bei den 193 Plätzen, die seit der Anbau-Einweihung 2006 genutzt werden dürfen und die aktuell fast ausgelastet sind. Doch werde die angespannte Raumsituation „entzerrt“ und die Kinder in einem Gebäude konzentriert; der Hort kann den bisher genutzten Bereich in der Oberschul-Mensa freigeben.

Kein Angebot von Groitzscher Firmen

Betriebe aus der Kommune konnten zunächst keinen Zuschlag erhalten – weil keine hiesigen Angebote vorlagen. Wobei FDP-Stadtrat Dieter Hager bemängelte, dass sich das Planungsbüro mit nur je zwei Offerten pro Los zufrieden gegeben hatte. „Da hätten doch weitere Unternehmen angefragt werden müssen.“ Schmidt entgegnete, dass mehr Firmen die Unterlagen abgefordert, dann aber nichts eingereicht hatten.

Kosten fallen höher aus als die Berechnung

Den Rohbau inklusive Abbruch-, Zimmerer- und Holzbauarbeiten sowie Dachabdichtung vergab der Stadtrat an Schmidtchen & Brumme aus Lucka, die thüringische Nachbarstadt. Mit fast 73 400 Euro lag der Betrieb etwa 300 Euro unter der Kostenberechnung. Das kleine Plus für die Kommune wird von den nächsten zwei Gewerken mehr als „aufgefressen“. Für Außenfenster, Sonnenschutz und Innentüren sind etwa 47 200 Euro zu zahlen, erwartet wurden knapp 35 200 Euro. Hier wird ebenso das Baugeschäft Gaide GmbH & Co. Hochbau KG aus Leipzig tätig wie beim Gerüstbau mit Baustelleneinrichtung. Letzteres kostet 25 400 Euro, berechnet waren 20 300 Euro.

Enger Zeitplan für die Ferien

Dennoch, so Bauamtsleiter Schmidt, liegt das Projekt noch im finanziellen Rahmen. „Wir werden sehen, was die anderen Ausschreibungen bringen.“ Klar ist hingegen der Termin für den Baustart. „Der erste Tag in den Sommerferien. Und mit dem letzten Ferientag muss alles fertig sein. Das ist ein sportliches Ziel“, weiß er um den knappen Zeitrahmen.

Von Olaf Krenz