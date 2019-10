Groitzsch wartet auf freien WLAN-Hotspot

Groitzsch

Selbst bei einem WLAN-Hotspot geht es nicht so schnell. Womit im Groitzscher Fall allerdings noch nicht das Surfen im Internet gemeint ist, sondern zunächst erst einmal die technische Einrichtung dieses öffentlichen Zugangs. Nach EU-Förderung und Auftragsvergabe dauert es noch, ehe das künftig kostenlos zu nutzende lokale Funknetz im Bereich der Schulen arbeitet.

Telekom schaltet Leitung noch frei

Zwar läuft dieses am Ende kabellos für die Interessenten. Ganz ohne Leitung geht es aber doch nicht. Und so muss erst die Telekom eine solche freischalten, „an der richtigen Stelle und in der richtigen Bandbreite“, sagt Andreas Müller, IT-Koordinator im städtischen Bauamt. Das sei nun für den Donnerstag angekündigt. Zuvor hatte es Unstimmigkeiten wegen Glasfaser- und anderer Kabel gegeben, wodurch die Ausrichtung und Zentrale des Netzes geändert werden mussten.

Hauptverteilung an der Mensa

Die Hauptverteilung soll sich demnach an der Mensa befinden. „Weil diese nahezu mittig zwischen Gymnasium sowie Oberschule und Grundschule liegt“, so Müller. Und dieser Bereich, einschließlich der Bushaltestelle Südstraße, soll dann von dem freien WLAN-Netz abgedeckt werden. Große Antennen müssten allerdings dafür längst nicht mehr angebracht werden. „Es werden nur kleine Kästen installiert.“

Mit Hilfe von EU-Geldern lässt die Stadt Groitzsch ein öffentliches und freies WLAN-Netz im Bereichen ihrer drei Schulen einrichten. Quelle: Stadtverwaltung

Das übernimmt, wenn von Seiten der Telekom alles geklappt hat, die Firma Cosimo aus Frohburg, die schon die Schulen und das Rathaus mit Computertechnik sowie die Verwaltung auch mit der Telefonanlage ausgestattet hatte. Im August erhielt sie dafür den Zuschlag vom Stadtrat. Die Kosten, 24 Cent unterhalb des Limits von 15 000 Euro, sind für die Kommune nur ein Durchlaufposten.

Groitzsch profitiert von EU-Förderung

Groitzsch hatte mit der Teilnahme an der sogenannten WiFi4EU-Initiative der Europäischen Union eine Förderung über den glatten fünfstelligen Betrag erhalten. Damit soll der Hotspot ausgerüstet und installiert werden. Zudem schreibt die EU vor, dass der Betrieb und die Wartung der kostenlosen und hochwertigen Internetanbindung über mindestens drei Jahre garantiert werden müssen.

